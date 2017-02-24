На Львівщині мало не згоріла господарська будівля

У Радехівському районі вогнеборці врятували від знищення вогнем господарську будівлю та дві сусідні будівлі

Як поінформували в Головному управлінні ДСНС України у Львівській області, 23 лютого о 17:30 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в с. Новоставці Радехівського району. Займання сталося в дерев’яній господарській будівлі, розміром 6 х 5 м.

На місце події скерували пожежно-рятувальні відділення 51 ДПРП сел. Лопатин.

Пожежу локалізували о 17:59 і ліквідували о 18:09. Завдяки діям вогнеборців вдалося запобігти перекиданню вогню на поруч розміщені 2 будівлі. Вогонь устиг знищити дах на площі 4 кв.м, пошкоджено дрова на площі 7 кв.м.

Причину виникнення займання встановлюють. Постраждалих на пожежі немає.