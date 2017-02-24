МІОК «Львівської політехніки» долучиться до підготовки святкування ювілею СКУ

У 2017 році Світовий Конґрес Українців (СКУ) готується відзначити 50-ліття

Метою СКУ є залучити до своїх ювілейних заходів українські громади всіх 53 країн, з якими він має безпосередні зв’язки, кожного українця та друга України у всьому світі, а також широке міжнародне співтовариство, – зазначають у СКУ.

Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків з діаспорою Національного університету «Львівська політехніка» як партнер СКУ візьме участь у підготовці комплексу урочистих заходів, які відбудуться у серпні 2017 року в м. Львові. Про це інформує сайт МІОК.

Для очолення цього відзначення Рада директорів СКУ призначила Світову комісію з відзначення 50-ліття заснування СКУ на чолі з Іриною Мицак (Канада), до складу якої також увійшли наступні Евген Чолій (Канада), Ярослава Хортяні (Угорщина), Орися Сушко (Канада), Стефан Романів (Австралія), Зенон Потічний (Канада), Анна Кісіль (Канада), Володимир Зарицький (США), Юрій Чопик (Іспанія) та Ірина Ключковська (Україна).