До легендарної Греції за раннім бронюванням — туристичний оператор Coral Travel вже підготував тури вашої мрії

Ви бажаєте, щоб ваш літній відпочинок був дійсно ідеальним і незабутнім? Тоді можна починати його планувати! І в цьому допоможе туроператор Coral Travel, завчасно підготувавши для вас дивовижні тури до Греції. Ця красива й стародавня країна славиться багатовіковою історією, чудовою античною архітектурою, біло-пісочними пляжами і лазуровими бухтами.

9 причин, щоб обрати відпочинок у Греції

1. Розкішні піщані пляжі — найдовші в Європі. Найбільш красивий — Елафонісі (острів Крит). А найпопулярніший пляж — Псару (острів Міконос). Цей пляж вподобали знаменитості.

2. Божественна грецька кухня, яка поєднує овочі, морепродукти, м’ясо, сири та оливкову олію. І всі ці делікатеси неодмінно супроводжує витончене вино.

3. Колиска європейської цивілізації. Давня історія цього краю приманює археологів з усього світу. У Греції постійно проводяться археологічні розкопки.

4. Батьківщина міфів та легенд. Греція овіяна міфологією, країна подарувала світові поряд із видатними філософами настільки ж великих міфологічних героїв.

5. Рай віндсерфінгу. У період з травня до вересня північно-східний вітер обдуває острови Егейського моря, створюючи чудові умови для занять віндсерфінгом.

6. Царство метеликів. На Родосі є долина стираксових дерев Петалудес, куди на запах запашної смоли з червня до вересня прилітає безліч метеликів-ведмедиць.

7. Відмінний відпочинок для дітей. Тут можна побудувати піщані замки, досхочу наплескатися в морі мілководних бухт і заодно побачити легендарні місця боїв Геракла та інших героїв.

8. Весілля мрії. У Греції влаштовують пишні церемонії, особливо на барвистих островах Міконос і Санторіні.

9. Оливкова олія, яку ще називають «грецьким золотом». Цей масляний нектар не тільки корисний, але й смачний, має виражені фруктові нотки.

Особливості грецьких курортів

Якщо ви хочете познайомитися з мінойською культурою, побродити Кносським лабіринтом і при цьому поплавати в чистих водах Егейського, Іонічного та Лівійського морів — вас чекає Крит. На Родосі ви знайдете школи дайвінгу, віндсерфінгу та скелелазіння. Пляжі в основному галькові, піщано-галькові. Тим, хто віддає перевагу помпезності й шику, варто звернути увагу на «Смарагдовий острів» Корфу. Він купається в кипарисах, мандариновий гаях і виноградниках, охороняється ЮНЕСКО. Острів Кос також потопає в зелені й популярний серед віндсерферів. Санторіні славиться «різнокольоровими» пляжами білого, червоного й чорного кольорів, а також романтичними заходами сонця. Богема збирається на скелястому острові Міконос. Там же є нудистські пляжі. Ну а з історією Греції, звичайно ж, найкраще за все знайомитися в древніх Афінах.

Початок польотної програми на Крит стартує вже з 29.04. Тому поспішіть забронювати тур до Греції та подаруйте собі неперевершений відпочинок.

Детальніше на coraltravel.ua/main/greece