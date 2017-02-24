До легендарної Греції за раннім бронюванням — туристичний оператор Coral Travel вже підготував тури вашої мрії

Ви бажаєте, щоб ваш літній відпочинок був дійсно ідеальним і незабутнім? Тоді можна починати його планувати! І в цьому допоможе туроператор Coral Travel, завчасно підготувавши для вас дивовижні тури до Греції. Ця красива й стародавня країна славиться багатовіковою історією, чудовою античною архітектурою, біло-пісочними пляжами і лазуровими бухтами.
9 причин, щоб обрати відпочинок у Греції
1. Розкішні піщані пляжі — найдовші в Європі. Найбільш красивий — Елафонісі (острів Крит). А найпопулярніший пляж — Псару (острів Міконос). Цей пляж вподобали знаменитості.
2. Божественна грецька кухня, яка поєднує овочі, морепродукти, м’ясо, сири та оливкову олію. І всі ці делікатеси неодмінно супроводжує витончене вино.
3. Колиска європейської цивілізації. Давня історія цього краю приманює археологів з усього світу. У Греції постійно проводяться археологічні розкопки.
4. Батьківщина міфів та легенд. Греція овіяна міфологією, країна подарувала світові поряд із видатними філософами настільки ж великих міфологічних героїв.
5. Рай віндсерфінгу. У період з травня до вересня північно-східний вітер обдуває острови Егейського моря, створюючи чудові умови для занять віндсерфінгом.
6. Царство метеликів. На Родосі є долина стираксових дерев Петалудес, куди на запах запашної смоли з червня до вересня прилітає безліч метеликів-ведмедиць.
7. Відмінний відпочинок для дітей. Тут можна побудувати піщані замки, досхочу наплескатися в морі мілководних бухт і заодно побачити легендарні місця боїв Геракла та інших героїв.
8. Весілля мрії. У Греції влаштовують пишні церемонії, особливо на барвистих островах Міконос і Санторіні.
9. Оливкова олія, яку ще називають «грецьким золотом». Цей масляний нектар не тільки корисний, але й смачний, має виражені фруктові нотки.
Особливості грецьких курортів
Якщо ви хочете познайомитися з мінойською культурою, побродити Кносським лабіринтом і при цьому поплавати в чистих водах Егейського, Іонічного та Лівійського морів — вас чекає Крит. На Родосі ви знайдете школи дайвінгу, віндсерфінгу та скелелазіння. Пляжі в основному галькові, піщано-галькові. Тим, хто віддає перевагу помпезності й шику, варто звернути увагу на «Смарагдовий острів» Корфу. Він купається в кипарисах, мандариновий гаях і виноградниках, охороняється ЮНЕСКО. Острів Кос також потопає в зелені й популярний серед віндсерферів. Санторіні славиться «різнокольоровими» пляжами білого, червоного й чорного кольорів, а також романтичними заходами сонця. Богема збирається на скелястому острові Міконос. Там же є нудистські пляжі. Ну а з історією Греції, звичайно ж, найкраще за все знайомитися в древніх Афінах.
Початок польотної програми на Крит стартує вже з 29.04. Тому поспішіть забронювати тур до Греції та подаруйте собі неперевершений відпочинок.
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