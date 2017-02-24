Донецька фільтрувальна станція припинила роботу

Але воду населенню Авдіївки подають у штатному режимі

Дві доби поспіль Донецька фільтрувальна станція перебуває в зоні найсильніших обстрілів з боку російсько-окупаційних військ. За цей період об’єкти підприємства зазнали значних пошкоджень. Тут зазначають, що зафіксовано влучання в склад хлору, резервуари чистої води. Кілька разів міни розривалися біля адміністративно-побутового корпусу та будівлі фільтрів.

За таких умов забезпечувати роботу Донецької фільтрувальної станції складно, адже персонал станції практично не покидає бомбосховища. Відтак, керівництво ДФС прийняло рішення про евакуацію персоналу і зупинку Донецької фільтрувальної станції. Про це інформує прес-центр штабу АТО.

За інформацією представників військово-цивільної адміністрації Авдіївки, зараз міський резервуар заповнений. Питну воду подають населенню в штатному режимі. У місцевому каналізаційному господарстві стежать за ситуацією на фільтрувальної станції і готові до будь-якого розвитку подій.

ДФС частково забезпечує водою Авдіївку, Красногорівку і Верхньоторецьке, що розташовані на підконтрольній Україні території. Також станція подає воду й до окупованого бойовиками Донецька, Ясинуватої, селищ Василівка та Спартак.