Для тварин з притулку «Милосердя» придбали польову кухню

Сьогодні привезуть польову кухню для притулку для тварин «Милосердя» смт. Брюховичі, яку вирішили придбати зважаючи на критичну ситуацію, яка склалася в притулку після пожежі.

Про це повідомили у ЛКП “Лев”.

«Після пожежі, яка виникла в притулку для тварин «Милосердя» смт. Брюховичі, вщент згоріла кухня та весь інвентар для приготування їжі. Зважаючи на велику трудність, яку відчували працівник притулку під час приготування їжі для 300 тварин, з ініціативи міста і нашого ЛКП було прийнято рішення придбати польову кухню для приготування їжі тваринам.

Ми провели перемовини з київською фірмою «Viva-Avant» щодо придбання такої кухні моделі КП-130. Вартість кухні разом з доставкою становить 47 тис. 600 грн. Сьогодні цю кухню привезуть. За проханням керівництва притулку «Милосердя» поки не буде закінчене будівництво (накриття) кухня перебуватиме в нас», – розповіла директор ЛКП «Лев» Оксана Кошак.