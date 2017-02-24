Цьогоріч на Львівщині зафіксували один випадок ботулізму

Потерпіла – мешканка Жидачівського району

Як повідомила Львівська обласна санітарно-епідеміологічна станція, потерпіла вживала консервований м’ясний паштет, виготовлений у домашніх умовах. Уся партія цих м’ясних консервів, відібраних для лабораторного дослідження на виявлення ботулотоксину, дала позитивний результат.

У СЕС додають, що протягом 2016 року у Львівській було області зареєстровано 2 випадки захворювання на ботулізм у побуті. Занедужали 4 особи (мешканці Кам’янко-Бузького району та Львова), які вживали м’ясну консервацію з яловичини та м’ясний паштет із субпродуктів домашнього виготовлення. Незважаючи на те, що, порівнянні з 2015 роком, спостерігається тенденція до зниження захворюваності на ботулізм (зареєстровано 10 випадків із 15-ма потерпілими, з них 1 дитина та з одним летальним випадком серед дорослих), захворювання залишається актуальним і на сьогодні, – додають медики.

Ботулізм – це гостре токсикоінфекційне захворювання, яке зумовлює токсин Клостридіум ботулінум (Clostridiumbotulinum). Це класична харчова інтоксикація, яка виникає внаслідок вживання продуктів, інфікованих Clostridiumbotulinum та екзотоксином і характеризується важким ураженням нервової системи.

Токсини збудників ботулізму стійкі до дії температури та сонячного проміння. При нагріванні до 58°С вони руйнуються через 3 години, до 80°С – через 20-30 хв., при кип’ятінні – протягом 10-15 хв. Надзвичайно високою стійкістю до нагрівання відзначаються спори клостридій: при температурі 1000 С вони руйнуються через 5 год., 1050 С – через 2 год., при 1200 С – через 10-20хв.

Факторами передачі збудників ботулізму можуть бути продукти, забруднені ґрунтом, в яких нагромаджуються токсичні і живі мікроорганізми.

Але найчастіше причиною хвороби є вживання в їжу інфікованої консервованої продукції (особливо домашнього виготовлення), а також м’ясних продуктів, в’яленої, копченої риби, баликів, грибів, овочів і фруктів.

Розмноження збудника в більшості випадків не змінює смакових властивостей продукту. У твердих продуктах (ковбаса, шинка, балик, тощо) мікроорганізми можуть розмножуватися гніздами в місцях, де створені анаеробні умови (без доступу кисню), продукуючи при цьому токсин. Цим пояснюються поодинокі випадки ботулізму при груповому вживанні одного й того самого продукту.

Інфіковані консерви, як правило, здуваються. Хоча відсутність здуття не свідчить про безпеку продукту. Схильність до ботулізму висока і вона не залежить від статі та віку. Найчастіше захворювання реєструють в осінньо-зимовий період, коли вживання консервованих продуктів збільшується.

Інкубаційний період при ботулізмі може тривати від 2 годин до 10діб, найчастіше – 18-24 години. Недуга починається гостро, раптово. Водночас з’являються симптоми, не характерні для ботулізму: нудота, блювання, слабкість, пронос. Пізніше додаються симптоми специфічні: погіршення зору, поява «туману» і «сітки» перед очима, опущення повіки, різка слабкість, запаморочення, сухість слизових оболонок рота та глотки, що викликає відчуття чужорідного тіла в горлі, важкість ковтання, розлад мови аж до втрати голосу.

Захворювання протікає без підвищення температури тіла, характерний частий пульс, з’являються значні розлади дихання, які можуть стати причиною смерті на 2-5-й день хвороби.