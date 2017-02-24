Бійці АТО закликали львів’ян бойкотувати «Яндекс. Таксі»

Ветерани АТО закликали львівʼян не користуватися послугами «Яндекс. Таксі». Також готують звернення до правоохоронних органів – управління Нацполіції, СБУ – з вимогою перевірити законність роботи російського сервісу у Львові.

Із відповідною заявою виступили сьогодні, 24 лютого, під час прес-конференції у Львівській міській раді.

Десантник, володар ордену «За мужність» Ігор Безух наголосив, що не розуміє, як на третьому році війни, в якій Україна, за офіційними даними, втратила понад 2 тисячі своїх найкращих синів, у Львові можлива робота російського бізнесу, який наповнює казну країни-агресора.

«Я бачив, як гинули мої побратими! А ще скільки моїх друзів отримали поранення на цій війні. Тож для мене будь-які прояви лояльності до російського бізнесу у Львові – поза межею розуміння», – заявив військовий.

Його позицію підтримав і ще один ветеран АТО Іван Слепов. Водночас, він звернув увагу, що поява нових операторів таксі, зокрема російських, на львівському ринку, можлива і тому що місцеві перевізники, не справляються зі своєю роботою.

«Завищені тарифи, часто відмова від замовлень… Тільки тому конкуренти так легко потрапляють на наш ринок. Тому одним із кроків до вирішення ситуації і боротьби із російською компанією має стати надання якісних і доступних послуг місцевими операторами таксі, розумна цінова політика від таксистів», – переконаний він.

За словами ще одного учасника прес-конференції, депутата Львівської міської ради, керівника міжфракційної групи з питань АТО Віталія Свінціцького, «Яндекс. Таксі» використовує вдалі маркетологові ходи, аби привабити львів’ян.

«Ідеться про низькі ціни за проїзд. Але, знаю, що водіям «Яндекс. Таксі» сервіс доплачує за прийняті замовлення – від 50 до 80 грн. Таким чином за місяць вони можуть заробити близько 30 тисяч грн. Перевізники ведуться на гроші і по суті продають наших хлопців за 1 тисячу доларів. Окупант так налагодив маркетинг і маніпулює свідомістю, щоб привʼязати львів’ян до своїх послуг. Врешті акція дешевих цін і доплат перестане діяти, але люди і надалі за звичкою користуватимуться послугою, не вбачаючи в цьому жодної шкоди для суспільства та наших хлопців на сході», – заявив Свінціцький.

Тож разом із військовими він закликав львів’ян проявити свідомість та «робити правильний вибір».

«Не можна однією рукою плести маскувальну сітку, а іншою платити окупанту. Нагадаю, що обстріли тривають по усій лінії фронту. На Донецьк окупант везе танки, які вбивають наших людей, а до Львова везуть таксі, які постачають кошти на російську агресію», – додав Свінціцький.

Окрім того, ветерани АТО готові звернутися до правоохоронних органів з вимогою перевірити законність роботи «Яндекс. Таксі» у Львові.