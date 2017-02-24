16-річний львів’янин пограбував 18-річного

Правоохоронці встановили особу зловмисника, відкрито кримінальне провадження

У Галицький відділ поліції 23 лютого звернувся по допомогу 18-річний львів’янин, студент одного з училищ. Хлопець повідомив, що близько 17.30 на площі Ярослава Осьмомисла у Львові невідомий чоловік, погрожуючи ножем, відібрав у нього гроші.

Як встановили правоохоронці, до скоєння цього злочину може бути причетний 16-річний львів’янин.

Як повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області, за цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.187 (розбій) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Триває досудове розслідування.