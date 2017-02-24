15 поліцейських у Львові отримали сертифікати інструкторів з особистої безпеки

Курси пройшли 7 патрульних поліцейських і 8 працівників тренінгових центрів Головних управлінь

Сертифікати новим інструкторам сьогодні, 24 лютого, вручили заступник голови Національної поліції України підполковник поліції Олександр Фацевич, начальник Головного управління Національної поліції у Львівській області генерал поліції третього рангу Валерій Середа та голова Канадської поліцейської місії в Україні старший суперінтендант Хілтон Смі. Про це інформує Головне управління Національної поліції у Львівській області

Курс підготовки інструкторів з особистої безпеки поліцейських» для правоохоронців – працівників патрульної поліції та тренінгових центрів проводили поліцейські, котрі отримали сертифікати раніше. Їх роботу курували розробники курсу навчань – троє канадських інструкторів: офіцер Королівської Канадської кінної поліції Михайло Озімко, офіцер поліції міста Торонто Кевін Капозі та офіцер поліції провінції Онтаріо Берні Кован.

«Якщо поліцейський не зможе захистити себе і свого напарника, він не зможе захистити і громадянина – тому такі навчання є надзвичайно важливими. Інструктори, котрі сьогодні отримали сертифікати, поїдуть у свої підрозділи і передаватимуть отримані знання та навички своїм колегам-поліцейським. Ми ж із допомогою наших канадських колег продовжимо готувати нових інструкторів для Національної поліції України», – зазначив Олександр Фацевич.

Місячний курс навчання, сформований на канадських стандартах і адаптований під українське законодавство, проходили дев’ятнадцять правоохоронців. Проте лише п’ятнадцять з них отримали сертифікати.

Патрульні поліцейські та працівники тренінгових центрів Головних управлінь Національної поліції різних областей України навчалися в умовах, наближених до реальних. Майбутні інструктори з Києва, Кривого Рогу, Харкова, Івано-Франківська та Закарпаття отримали знання та навички для підготовки своїх колег по службі.

Поліцейські освоїли техніки самозахисту та затримання правопорушника, відпрацьовували різні сценарії розвитку подій, прораховували можливі дії зловмисників наперед, оцінювали ризики та застосовували на практиці навички, отримані під час навчання.

«Це ще один крок до вдосконалення підготовки поліцейських. Головне, що дають ці курси – не лише вміння застосувати силу та спецзасоби, а й знайти баланс, щоб не зашкодити затриманому, оточуючим і забезпечити особисту безпеку поліцейських», – підкреслив Валерій Середа.

За словами старшого суперінтенданта Хілтона Смі, у Канаді такі сертифікати отримують лише половина курсантів, а в Україні – п’ятнадцять із дев’ятнадцяти. Тож це є дуже хорошим результатом.

«Ми намагались обрати кращих з кращих. Тож ті, хто отримав сьогодні сертифікат, зможуть на гідному рівні навчати своїх колег», наголосив Хілтон Смі.