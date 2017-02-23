Завтра у Львові буде вітряно

За інформацією Львівського регіонального центру з гідрометеорології, сьогодні до кінця доби та завтра у Львові пориви південно-західного вітру, 17 – 22 м/с, без істотних опадів. Температура повітря завтра вночі 6 – 8° тепла, вдень 8 – 10° тепла.

25 лютого синоптики прогнозують уночі невеликий мокрий сніг, вдень без істотних опадів. Уночі та вранці на дорогах ожеледиця. Вітер західний, 9 – 14 м/с. Температура повітря вночі 0 – 5° морозу, вдень 0 – 5° тепла.

26 лютого очікується вночі без істотних опадів, вдень невеликий мокрий сніг та дощ. Вночі та вранці на дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 9 – 14 м/с. Температура повітря вночі 1 – 6° морозу, вдень 4 – 9° тепла.