За хабар чиновникові чоловік сяде на 4 роки

Таким було рішення Трускавецького міського суду Львівської області за результатами розгляду кримінального провадження

У цьому провадженні мешканцеві Львівської області, раніше неодноразово судимому, інкримінували пропозицію та надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище.

Обвинувачений, перебуваючи у приміщенні службового кабінету одного з територіальних відділень поліції у Львівській області, під час оголошення йому повідомлення про зміну підозри у кримінальному провадженні, запропонував заступникові начальника слідчого відділу територіального відділення поліції надати неправомірну вигоду в розмірі 1,5 тис грн. За це він просив допомогти йому уникнути арешту.

Однак керівник структурного підрозділу поліції відмовився приймати неправомірну вигоду, після чого обвинуваченого викрили працівники поліції та місцевої прокуратури.

З урахуванням санкції ч.3 ст.369 КК України, якою були кваліфіковані дії згаданого зловмисника, суд визнав його винним і призначив остаточне покарання у вигляді позбавлення волі на строк 4 роки з конфіскацією належного йому майна, – повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області.