За польські гроші у Львові реставрували 12 надгробків на Личаківському цвинтарі

Загалом упродовж 2016 року ЛКП «Музей Личаківський цвинтар» реставрувало 33 надгробки

У рамках програми «Спільна спадщина» міністерство культури Польщі профінансувало реставрацію 12 надгробків. У рамках українсько-польського проекту відновлено надгробки Бжозовського Кароля, Глоговської Уршулі (скульптор Г. Вітвер), Ільського Емануеля (скульптор Ян Шімзер), Манугєвічів – Кшечуновичів (Ян Шімзер), Меленєвської Розалії (А. Шімзер), Кентшинського Войцєха, Коцюби Михайла, Матіїва Юліана, Міліковського Яна, Мьончинського Юзефа, Юліана Ордона, надгробок родини Зєнткєвічів (скульптор Ян Шімзер).

«Щороку реставрується 5-6 пам’ятників, цінних і цікавих з позиції польського та українського мистецтва. У 2016 році міністерство профінансувало реставрацію аж 12 надгробків. Таку ж кількість плануємо відновити у 2017 році. Обираємо надгробки, які мають мистецьку вартість. Для прикладу, ті надгробки, які виконали львівські скульптори Шімзер та Вітвер, а також ті, де поховані визначні люди, як-от українець, доктор філософії Михайло Коцюба», – розповіла Лілія Онищенко-Швець, начальник управління охорони історичного середовища Львівської міської ради.

Окрім цього, за кошти від господарської діяльності ЛКП «Музей Личаківський цвинтар» відновлено 21 надгробок, серед яких гробниці родини Шухевичів і Лепких.

«У 2016 нам вдалося залучити спонсорів та спільно з громадськими організаціями та професійними товариствами України відновити такі важливі пам’ятки, як надгробок Івана Левинського, Юзефа Шпільмана, Мазоха Францішка, гробницю родини Вчелак та таблицю на гробниці С .Круліковські. А також реставрували каплицю родини Кісельків і виконали замощення головних алей цвинтаря», – додала Лілія Онищенко-Швець.