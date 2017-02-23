За неякісний ремонт доріг на Львівщині підрядникам не платитимуть

На Львівщині зафіксували випадок неякісного ямкового ремонту на автошляху Броди – Тернопіль, на відтинку Броди – Суховоля

Відтак Львівська служба автомобільних доріг не прийняла виконання робіт на цій ділянці й не виплатила підряднику коштів.

У департаменті дорожнього господарства, транспорту та зв’язку Львівської ОДА нагадують, якщо на щойно відремонтованих дорогах мешканці виявили недоліки – варто повідомляти про такі факти на гарячу лінію 112.

Якщо інформація неякісного ремонту підтвердиться, в області вимагатимуть від підрядника відшкодування збитків і виконання робіт за гарантійними зобов’язаннями, якщо за роботи вже заплатили.