Відділ митного оформлення у Краковці працюватиме цілодобово

Про це повідомляють у Львівській митниці ДФС

Із 27 лютого відділ митного оформлення № 3 працюватиме цілодобово. Такий принцип роботи запроваджено у вигляді експерименту, який діятиме до 27 травня 2017 року. За його підсумками буде ухвалено рішення щодо можливого продовження чи впровадження на постійній основі.

Причиною запровадження експерименту стало збільшення кількості зовнішньоекономічних операцій суб’єктів ЗЕД. «Підприємці збільшують товарообіг, справно сплачують митні платежі та потребують комфортного ведення бізнесу, насамперед оперативного митного оформлення товарів незалежно від дня тижня та часу доби», – пояснили у Львівській митниці.

Підрозділ, в якому запроваджено експеримент, розташований на території ТзОВ «Міжнародний логістичний транспортний центр «ЛЕОПОРТ» за адресою: Львівська область, Яворівський район, смт Краковець, вул. Вербицького, 48, безпосередньо біля пункту попуску «Краковець – Корчова».

Керівництво митниці очікує, що це дозволить, зокрема, залучити додаткові інвестиції та надходження від митних платежів на ремонт доріг Львівщини.