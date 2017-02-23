Від сьогодні у Львові працює Uber

Uber – це сервіс для пошуку, виклику й оплати послуг приватних водіїв чи таксі, якою користуються мільйони пасажирів по всьому світу

Улітку 2016 року Uber офіційно стартував в Україні: спочатку в Києві, згодом в Одесі, а сьогодні – у Львові.

Uber – це програма, яку потрібно завантажити на смартфон, зареєструватися та попередньо ввести дані платіжної картки (дебетової або кредитної). Далі процес виклику машини відбувається в кілька натискань на смартфоні: необхідно вказати місце подачі та кінцеву адресу.

У бізнес-моделі Uber відсутня передача готівки або оплата карткою в терміналі в авто. Гроші автоматично списують із картки пасажира відразу по завершенні поїздки та надходять на рахунок компанії UBER, яка через деякий час виплачує їх водіям, вирахувавши комісію до 25%.

Інтерфейс програми схожий до уже відомих українцям додатків UKLON та TapTaxi, проте «свою» та інші UBER-машини клієнт може побачити на карті в режимі онлайн, існує система рейтингу водіїв та пасажирів.

Для всіх користувачів у Львові Uber підготували сюрприз: 5 безкоштовних поїздок (до 75 грн. кожна) до самого вечора неділі 26 лютого.

Як скористатися безкоштовними поїздками?

Зареєструйтеся в Uber

Встановіть мобільний додаток

Введіть місце призначення в поле «Куди» і замовте поїздку

У розділі оплата введіть промо-код LVIV (дійсний лише на поїздки у Львові).

Тарифи на uberX у Львові становитимуть 4 грн. за подачу автомобіля та 5 грн. за кожний кілометр у дорозі. Мінімальна вартість поїздки становитиме лише 14 грн. Поїздки можна оплачувати і через безготівковий розрахунок, і готівкою.

Орієнтовна вартість поїздки:

Залізничний вокзал – Львівський театр опери та балету імені Соломії Крушельницької – 17-22 грн.

Стрийський парк – ТЦ «Форум Львів» – 21-27 грн.

Галицька площа – ТРЦ «Кінг Кросс Леополіс» – 41-54 грн.

На момент запуску в Україні із системою могли працювати водії, автомобілі яких не старші 2008 року випуску та винятково певних моделей. Згодом почали приймати авто, не старіші 2001 року випуску. Нещодавно до списку авто додали Daewoo Ланос.

Перед початком роботи з системою усі водії повинні надати довідку про несудимість і підтвердження реєстрації як суб’єкт підприємницької діяльності. Водії можуть не реєструватись як СПД, і працювати з посередниками, але комісія системи (UBER+посередник буде вища). Таким чином система спонукає водіїв формалізовуватись та сплачувати єдиний податок.

При замовленні поїздки через додаток Uber система з’єднує користувача з найближчим до нього водієм. Клієнт не може обрати конкретного водія.

Поїздки не є анонімними. Щойно система приймає запит на поїздку, користувач отримує велику кількість інформації про водія, в тому числі ім’я, фото, номер і марку машини, а також рейтинг. Окрім того, користувач завжди може зв’язатися з водієм безпосередньо через додаток.

Місце перебування автомобіля оновлюється в додатку в режимі реального часу. Користувачі знають, де вони перебувають у кожен момент поїздки.

Оплата за поїздки здійснюється автоматично – вартість списується з банківської карти, прив’язаною до додатка. Це дозволяє знизити ризик суперечок із приводу вартості поїздки, позбавляє від необхідності носити готівку і виключає можливість несплати поїздки. Безготівкова оплата є суттєвою перевагою для водіїв-партнерів: наявність великих сум готівки робить їх потенційною мішенню для зловмисників.

Технологія GPS дозволяє оцінити ефективність обраного маршруту для кожної поїздки. Це мотивує водіїв більш відповідально вибирати маршрут і істотно підвищує якість сервісу.

Клієнти та водії ставлять один одному оцінки після кожної поїздки і можуть залишити відгук із коментарями.

У разі, якщо у клієнтів або водіїв виникають питання щодо деталей поїздки або щодо роботи сервісу в цілому, вони можуть звернутися до служби підтримки, яка завжди готова надати необхідну інформацію.

У світі існує декілька різновидностей Uber:

– Uber X – автомобілі економ і середньої категорії;

– Uber Black – преміальний сервіс, дозволяє замовляти авто S класу (Mercedes, Audi…) та лімузини;

– Uber Pool – сервіс спільних поїздок, коли в машині ви можете їхати не сам, а з попутниками. Це суттєво здешевлює поїздку;

– Uber SUV – сервіс замовлення позашляховиків преміум класу;

– Uber Taxi – сервіс замовлення сертифікованих таксі (із “шашечками”).

При реєстрації Uber пропонує бонус на поїздку вартістю 30 грн. Після переходу за посиланням потрібно ввести реєстраційні та фінансові дані (номер банківської карти) та завантажити додаток у свій мобільний.

За матеріалами lowcost-ua.com