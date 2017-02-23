Упродовж доби на Львівщині згоріло два автомобілі

Рятувальники тричі ліквідовували пожежі в автомобілях

Як інформує Головне управління ДСНС України у Львівській області, одне з повідомлень про пожежу надійшло до Служби порятунку «101» 22 лютого о 14:04.Займання виникло у вантажному автомобілі «КамАЗ» у с. Заводське Буського району. На місце події оперативно прибув пожежно-рятувальний підрозділ ДПРЧ-14 м. Буськ. Вогнеборці швидко ліквідували займання, врятувавши автомобіль від повного згорання. Пожежу локалізували о 14:24, повністю ліквідували о 14:26. Вогонь встиг знищити кабіну, відсік двигуна й обладнання автомобіля, а також пошкодити причеп автомобіля.

Натомість ще два автомобілі врятувати від вогню не вдалося. О 14:19 надійшло повідомлення про пожежу в м. Буськ по вул. Грушевського в автомобілі «Мерседес Бенц». На момент прибуття рятувальників до місця виклику весь автомобіль був охоплений вогнем. О 14:48 пожежу локалізували, а о 14:49 ліквідували. Проте вогонь знищив автомобіль.

О 16:27 надійшло повідомлення про пожежу в с . Торчиновичі Старосамбірського району. Займання сталося в автомобілі «Fiat-Dukato». До місця виклику відразу скерували пожежно-рятувальне відділення ДПРЧ-27 м. Старий Самбір. Вогнеборці ліквідували пожежу, запобігши загоранню будівлі, о 16:56. Проте автівка встигла повністю згоріти.

Унаслідок подій ніхто з людей не постраждав. Причини виникнення займань встановлюють.