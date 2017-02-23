Уночі у Львові побилися місцеві мешканці і громадяни сусідньої держави

За фактом нанесення легких тілесних ушкоджень одному з учасників бійки відкрито кримінальне провадження

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.

Сьогодні, 23 лютого, близько першої ночі на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення про те, що на початку проспекту Чорновола відбувається бійка.

На місце події виїжджали працівники Управління патрульної поліції Львова, Управління поліції охорони у Львівській області та слідчо-оперативна група. Встановлено, що у бійці брали участь близько десяти осіб – мешканці Львова та громадяни сусідньої держави. Між львів’янами та гостями міста виник словесний конфлікт, який переріс у сутичку.

Відносно одного з учасників бійки, 31-річного львів’янина, котрий поводився агресивно та нецензурно висловлювався до працівників поліції, правоохоронці склали адміністративний протокол за статтею «дрібне хуліганство».

Близько четвертої ночі до поліції надійшла інформація від медиків про те, що до них за медичною допомогою звернули троє осіб, у яких лікарі діагностували легкі тілесні ушкодження. Після надання медичної допомоги чоловіки були відпущені.

Один з потерпілих написав у поліцію заяву, за якою було відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.125 (умисне легке тілесне ушкодження) КК України. Санкція статті передбачає покарання – штраф до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк до двохсот годин, або виправні роботи на строк до одного року.

Поліцейські встановлюють обставини події, проводять досудове розслідування.