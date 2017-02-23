У суботу «Олімпік» уперше проведе домашній матч на «Арені Львів»

У суботу, 25 лютого, о 14:00 на стадіоні «Арена Львів» пройде матч 19-го туру чемпіонату України донецького футбольного клубу «Олімпік» проти ФК «Сталь» (Кам’янське)

Цей поєдинок стане першим домашнім матчем для «олімпійців» на львівському газоні як на домашньому.

Квитки на матч доступні у трьох цінових категорія – 20, 30 та 60 грн. Зараз їх можна придбати у електронному форматі через інтернет на сайті «Арени Львів» (http://arenalviv.esport.in.ua/m-ticket/agent1site155/widget/map?siteId=155&showId=47&eventId=53), а в день матчу перепустки також будуть доступні безпосередньо в касах стадіону.

Для журналістів є можливість акредитуватись на матч ФК «Олімпік» до 24 лютого включно, надіславши заявку на фірмовому бланку організації (у заявці зазначити: ПІБ, посаду, телефон) на e-mail: olegbarkov87@gmail.com. Контактна особа: Олег Барков (066) 260 46 13. Акредитації будуть видаватись за редакційним посвідченням 25 лютого з 12:30 до 13:00 на стадіоні.

Нагадаємо, 18 лютого було підписано договір між ФК «Олімпік» та ДП «Арена Львів», що передбачає проведення матчів чемпіонату України до травня цього року.