У Львові почав функціонувати дитячий садочок №168

Садок працює за адресою: вулиця Кульпарківська, 182

Наразі час ДНЗ відвідує 140 дітей, працює шість із чотирнадцяти груп. Проте з вересня групи доукомплектують, і дитяча установа працюватиме зі стовідсотковим заповненням, – повідомляє Інформаційний полртал депутатів Львівської міської ради.

«Ще з 2009 року будівля була зруйнована, але існував величезний запит від громадськості на садочок. Завдяки активній позиції громади вдалося відновити його. І сьогодні діти уже мають можливість відвідувати оновлений, відремонтований садочок. У ДНЗ є добре облаштовані кухня, пральня, сучасні меблі та постіль, – розповіла депутат міськради Уляна Пак.

За її словами, депутати міськради скерували чималі кошти на відновлення дитсадка: спочатку – 14 млн.грн., потім – ще 3 млн.грн. Ще скерують додаткові кошти на облаштування території.