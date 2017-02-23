У Центрі надання послуг учасникам бойових дій – новий в.о. директора

У Центрі надання послуг учасникам бойових дій призначено нового виконувача обов’язків директора – Василя Трущака

Як розповів мер Львова Андрій Садовий, Василь Трущак раніше працював у департаменті гуманітарної політики, сам пройшов зону бойових дій, був пораненим.

«Це технічне питання. Це працівник, який давно працює в департаменті гуманітарної політики. Він сам афганець, пройшов зону бойових дій, був поранений, має менеджерські здібності. Він сьогодні виконує обов’язки керівника. Якщо він якісно виконуватиме свою роботу, тоді, можливо, будемо вносити його кандидатуру на затвердження комісії. Наразі дуже важливо, щоб був керівник. Пані Рубай, яка досі виконувала обов’язки керівника, перейшла на іншу роботу. Тому ми подивились, яка людина може її замінити, адже це документи, бухгалтерія, фінанси… Ми не візьмемо людину з вулиці, яка не знає специфіки, адже це також і бюджетні кошти. Треба мати людину, яка готова виконувати таку роботу, не може бути перерваний цикл, робота має виконуватись щодня», – розповів міський голова Львова Андрій Садовий.