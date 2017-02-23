Сихів уже з гарячою водою – ЛМКП «Львівтеплоенерго»

ЛМКП «Львівтеплоенерго» відновило подачу гарячої води після гідравлічних випробувань теплообмінників на ЦТП-18 Сихівського району

Про це повідомили у ЛМКП «Львівтеплоенерго». На підприємстві зазначили, що вже о 15.30 було відновлено подачу гарячої води до 14 житлових будинків, які отримують гаряче водопостачання від ЦТП-18.

Нагадаємо, сьогодні у зв’язку з проведенням гідравлічних випробувань теплообмінників гарячого водопостачання на ЦТП-18, було призупинено подачу гарячої води до будинків по вул. Антонича, 24, 24а, 26, 28, 30, 32; вул. Вернадського, 2, 4; вул. Трильовського, 21, 27, 27а, 29, 31, 33.