Садовий відповів Гройсману: ділянку для полігону Львів чекає від держави

Львів очікує від держави нову ділянку для облаштування полігону, яка відповідала б усім стандартам і мала необхідні документи

Про це зазначив сьогодні мер Львова Андрій Садовий.

Мова про полігон для міста Львова та ще 4 районів Львівської області. Як зазначив Садовий, місто готове облаштувати такий полігон за свої кошти. Проте ділянку очікує від держави.

«Коли останній раз прем’єр-міністр був у Львові, тоді на засіданні комісії з надзвичайних ситуацій обласна адміністрація подала документи щодо тих ділянок, які придатні для розміщення ТПВ. Одна з таких ділянок була кінцево запропонована, щоб розмістити полігон для Львова. Була створена робоча група під керуванням академіка Юхновського, яка однозначно винесла вердикт, що ця територія не надається для полігону, навіть для об’єкта ТПВ. Слава Богу, що ми вчасно це зробили, бо заспокоїли людей, дали їм розуміння.

Звичайно, що Львів потребує нової ділянки під полігон, не тільки Львів, а й Пустомитівський район, Кам’янко-Бузький, Жовківський, Городоцький райони. Це ті райони Львівської області, які завжди вивозили свої відходи на полігон у Грибовичах. Ми очікуємо, що найближчим часом державні органи влади покажуть нам ділянку з документами, зі всіма дозволами, де можна такий полігон облаштувати для частини районів області та Львова, тобто, 4 райони області та місто Львів. Ми готові за міські кошти такий полігон облаштувати, бо це питання безпеки. Тут мені приємно, що прем’єр-міністр послідовно має бажання допомогти», – сказав Садовий.

«Якщо буде спільна позиція державних органів влади, органів місцевого самоврядування, уряду, тоді буде позитивний результат. Усі дозвільні документи на функціонування будь-якого полігону видають державні органи влади. Яке би не було хороше місто, воно не зможе самостійно таку ділянку знайти і її оформити. Є підтримка держави – буде полігон. Нема підтримки держави – не буде полігону», – наголосив міський голова Львова Андрій Садовий.

Він додав, що у цій темі прекрасно обізнаний і голова ЛОДА Олег Синютка. «Я знаю, що вони попередньо дали завдання інститутам подивитись, яка ділянка в межах області може до цього бути готовою. Треба враховувати також суспільний фактор, бо громади мають із розумінням підходити до цієї ситуації».

Нагадаємо, днями прем’єр-міністр України Володимир Гройсман на своїй сторінці у соцмережі Facebook прокоментував ситуацію зі львівським сміттям як таку, яка знову заходить у глухий кут. І додав, що звернувся до голови ОДА Олега Синютки з проханням допомогти Андрію Садовому вибрати іншу ділянку, а його самого попросив «пришвидшити свої дії і якнайшвидше перейти до реального вирішення проблеми».