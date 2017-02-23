Нижня палата парламенту Нідерландів ратифікувала Угоду про асоціацію Україна-ЄС

Для завершення ратифікації документ ще має затвердити Верхня палата парламенту Нідерландів

За документ проголосували 89 зі 150 депутатів. 55 проголосували проти. Про це повідомляє «Укрінформ».

Очікується, що голосування у Верхній палаті щодо цього питання відбудеться після 15 березня, коли в країні мають відбутися вибори до Нижньої палати.

Нагадаємо, торік у квітні в Нідерландах відбувся консультативний референдум, на якому більшість проголосувала проти ратифікації Угоди про асоціацію Україна-ЄС Нідерландами. Уряд країни виступив за пошук рішення, яке б давало можливість зняти висловлені під час кампанії «занепокоєння» виборців і при цьому ратифікувати документ.

У середині грудня лідери Євросоюзу погодили запропоновані Нідерландами пропозиції щодо умов завершення ратифікації у країні Угоди про асоціацію Україна-ЄС.