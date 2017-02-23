На хабарі 1200 грн. затримано митника

Слідчі прокуратури Львівської області затримали під час одержання неправомірної вигоди працівника митниці

Сьогодні, 23 лютого 2017 в рамках розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України слідчими прокуратури Львівської області спільно з працівниками управління внутрішньої безпеки ДФС затримано на гарячому, при черговому отриманні неправомірної вигоди в розмірі 1200 грн. старшого інспектора митного поста «Угринів» Львівської митниці ДФС. Про це інформує прес-служба прокуратури Львівської області.

Ці кошти митник вимагав та отримав від громадянина України за безперешкодний перетин кордону.

Наразі тривають першочергові слідчі дії, вирішується питання про повідомлення про підозру обрання запобіжного заходу вказаному посадовцю митниці.