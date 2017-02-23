На розвиток культури Львівщини цьогоріч виділять 12,3 млн. грн.

У четвер, 23 лютого, члени бюджетної комісії облради обговорили та затвердили Комплексну програму розвитку культури Львівщини на 2017 рік»

На цю програму скерують 12 млн. 300 тис грн. Вона включає 9 напрямів, з яких 3 пролонговані та 6 – нових.

Отож

на популяризацію української культури та мови, історичної свідомості громадян в Україні та за кордоном передбачено 3,1 млн. грн.;

на підтримку народних домів – 2,4 млн. грн.;

на поповнення бібліотечних фондів та бібліотечних проектів – 1,2 млн. грн.;

на підтримку музеїв – 780 тис. грн.;

на підтримку мистецьких шкіл – 1 млн. грн.;

на підтримку театрів – 700 тис. грн.;

на підтримку мистецьких ініціатив – 1,2 млн. грн.;

на відзначення державних свят, пам’ятних дат, ювілеїв – 1,5 млн. грн.;

на підтримку видатних творчих особистостей – 390 тис. грн.

Голова бюджетної комісії Олег Домчак зауважив, що при реалізації заходів програми оплата всіх послуг/товарів має здійснюватися через програму PROZORRO, також необхідно прописати та деталізувати кожен із заходів, на які скеровують бюджетні кошти.