На Львівщині пасажир автомобіля з п’яним водієм побив патрульного

Тепер чоловікові загрожує кримінальна відповідальність

Як інформує Патрульна поліція Львова, патрулюючи автодорогу Львів-Шегині, близько 5 години ранку екіпаж патрульної поліції помітив автомобіль марки Volkswagen на іноземній реєстрації, який порушив правила дорожнього руху. Водій автомобіля побачив проблискові маячки службового автомобіля та різко змінив напрямок руху. Інспектори вирішили зупинити автомобіль і повідомили водія про це через гучномовець. Проте водій автомобіля Volkswagen одразу не зупинився. Екіпаж патрульної поліції заблокував автівку, чим унеможливив її подальший рух. Водій переліз на заднє сидіння та відчинив двері для втечі. Патрульні відреагували миттєво та затримали його. Тим часом з автомобіля порушника вийшов пасажир і вдарив інспектора в обличчя. Патрульні одягнули на нього кайданки. Чоловіків доставили у відділ поліції для встановлення даних та оформлення всіх матеріалів справи. Пасажирові загрожує кримінальна відповідальність.

Від проходження огляду на стан алкогольного сп’яніння водій автомобіля відмовився за присутності двох свідків. На водія склали протокол за керування у нетверезому стані. Патрульний звернувся по допомогу до медиків. Далі справою займаються слідчі.