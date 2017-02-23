Мешканцям Львівщини перерахують житлові субсидії у березні

На 23 лютого в області одержують житлову субсидію 453 870 сімей (домогосподарств), що становить 56,7% населення області

Упродовж березня 2017 року органи соціального захисту населення області проведуть перерахунок усіх житлових субсидій у зв’язку з плановим підвищення тарифів на електроенергію з 1 березня 2017 року

Органи соціального захисту населення Львівщини зазначають, що готові в умовах підвищення цін і тарифів на житлово-комунальні послуги надати можливість отримати допомогу на оплату житлово-комунальних послуг усім, хто її потребує.

Як повідомили в департаменті соціального захисту населення Львівської ОДА, в середньому розмір одержаної субсидії становить 1876 грн., середньомісячний дохід на особу в домогосподарстві становить 1736,6 грн. Загалом підтримкою житлової субсидії охоплено понад мільйон громадян області.