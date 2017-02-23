Гройсман каже, що дуже прагне допомогти Садовому

Уряд готовий виділити Львову нову ділянку для побудови сміттєпереробного полігону та закликає міську владу якнайшвидше прийняти усі необхідні для цього рішення

Про це заявив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час спілкування із журналістами на ПАТ «ФЕД» у Харкові.

«Я учора ще раз запропонував Андрію Івановичу: там було ще дві ділянки [на конкурсі], ну заберіть ще дві ділянки. Але врешті-решт просто візьміть і зробіть. Я ж не можу за Львів будувати Львову сміттєпереробний комплекс, – зазначив Володимир Гройсман. – Якщо ця ділянка не підходить – вони так вважають – ми надамо іншу, але врешті треба просто це зробити. Я дуже прагну допомогти Андрію Івановичу це зробити. Я завжди готовий до будь-якої допомоги».

Прем’єр-міністр зазначив, що не ставить під сумнів експертну раду, яка визначила непридатність земельної ділянки. «Але треба зрозуміти, що ця ділянка і територія для сучасної сміттєпереробки потрібна місту Львів і міському голові Львова, оскільки його обирають мешканці Львова, щоб він якісно надавав послуги, а утилізація сміття – одна з послуг», – сказав він.

Глава уряду додав, що здійснював робочий візит до Львова «з єдиним прагненням – допомогти навести порядок у місті».

За підсумками проведеного під головуванням прем’єр-міністра засідання обласної комісії з надзвичайних ситуацій за участі представників міської влади та керівництва області було вирішено передати Львівській міській раді земельну ділянку для проектування і будівництва нового полігону для твердих побутових відходів, яку обрав міський голова Львова.

Прем’єр-міністр припускає, що якщо на обраній ділянці застосувати сучасні технології, проблем зі сміттєпереробкою не буде.

Глава уряду додав, що також розмовляв із французьким інвестором щодо будівництва сміттєпереробного комплексу та готовий залучити його до Львова. При цьому, він зауважив, що бюджет розвитку міста сягає 1,5 млрд. грн., чого достатньо для вирішення проблеми утилізації сміття.

Окремо Володимир Гройсман підкреслив необхідність ведення діалогу із громадами у вирішенні цього питання.

«Ми допомогли наводити порядок на Грибовицькому сміттєзвалищі щиро і відверто, з великою шаною і повагою до львів’ян. Але роботу за міського голову і за міську раду я робити не можу, я можу лише допомагати», – сказав глава уряду.

Нагадаємо, сьогодні мер Львова Андрій Садовий сказав, що Львів очікує від держави нову ділянку для облаштування полігону, яка відповідала б усім стандартам і мала необхідні документи. Яке би не було хороше місто, воно не зможе самостійно таку ділянку знайти і її оформити. Є підтримка держави – буде полігон. Нема підтримки держави – не буде полігону», – наголосив він.