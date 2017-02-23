Готуємо смачні страви з печінки

Печінка – субпродукт, мабуть, найбільш популярний.

Адже, крім чудових смакових якостей, печінка багата вітамінами С, групи В, А, мінералами – фосфором, залізом, селеном, цинком тощо, жирними кислотами омега-3 й омега-6. Для дітей і вагітних печінка є продуктом, обов’язковим для вживання.

Печінку можна приготувати найрізноманітнішими способами: запікати, тушкувати, варити, смажити, а кількість страв з неї дуже велика – це паштети, різні закуски, салати, котлети, печеня, пироги і пиріжки тощо. Цей продукт чудово поєднується з багатьма овочами, гречкою й рисом, навіть з медом, горіхами, сухофруктами і ягодами.

Проте деякі господині недолюблюють печінку через її специфічний запах і невелику гірчинку. Щоб їх не було, печінку перед приготуванням обов’язково на кілька годин треба вимочити в молоці, а також під час приготування можна додавати гострі й пахучі спеції або сметану.

Одна з головних умов приготування смачних страв з печінки – це, звичайно, правильний вибір цього продукту. Купувати краще свіжу, не заморожену печінку. За зовнішнім виглядом її можна легко визначити якість цього продукту: вона повинна бути без плям, мати рівний колір, гладку пружну поверхню без підсохлих місць. Свіжа печінка пахне ледь солодкувато; якщо ж вона віддає неприємною кислинкою – це свідчить про не першу її свіжість.

Салат з печінки та яблук

500 г телячої печінки, 6 яєць, 6 яблук, 250 г твердого сиру, 2 варені моркви (невеликі), майонез, зерна граната або зелень петрушки та кропу – для прикрашання, на вибір.

Печінку відварити й охолодити. Яйця зварити на твердо. Яблука почистити від шкірки та зерен, скропити лимонним соком, щоб не потемніли. Усі продукти натерти на грубій тертці й викласти на полумисок шарами: печінка, яйця, яблука, морква, сир. Кожен шар перемащувати майонезом. Зверху салат прикрасити зернами граната або дрібно нарізаною зеленню.

Салат з печінки й маринованих огірків

200 г телячої печінки, 100 г твердого сиру, 2 маринованих огірки, 2 яйця, майонез, чорний мелений перець і сіль – за смаком, зелень для прикраси.

Печінку помити і зварити до готовності. Охолоджену печінку нарізати тонкими смужками, посолити й поперчити за смаком. Мариновані огірки теж нарізати тоненькими смужками, сир натерти на грубій тертці. Яйця зварити й нарізати кубиками або потерти на грубій тертці. Зелень помити, обсушити й подрібнити. Усі інгредієнти перемішати, додати майонез. Викласти в салатник, оздобити зеленню.

Теплий салат з курячої печінки

300 г курячої печінки, 1 банка консервованої квасолі, 1 цибулина, 1 болгарський перець, 1 маринований огірок, 3-4 помідори черрі, зелень кропу, 2 столові ложки олії, 1 столова ложка оцту, 1 лавровий листок, 2 горошини духмяного перцю, сіль, чорний мелений перець – за смаком, 0,5 чайної ложки цукру.

Курячу печінку відварити в підсоленій воді з лавровим листком і духмяним перцем до готовності й нарізати великими шматками. Замаринувати цибулю: нарізати її півкільцями, додати цукор, перець, сіль і оцет. Перемішати й залишити на 20 хвилин.

Черрі нарізати кружечками. Болгарський перець і маринований огірок – соломкою. Подрібни кріп.

З’єднати всі інгредієнти, посолити, поперчити, заправити олією й дати салату настоятися 10 хвилин.

Подавати салат з курячої печінки теплим або холодним як самостійну страву або з відвареною картоплею чи рисом.

Паштет з курячої печінки по-домашньому

1 кг курячої печінки, 0,5 кг моркви, 0,5 кг цибулі, 250 г вершкового масла, 1 лавровий листок, мелений коріандр, сіль, чорний мелений перець – за смаком.

Печінку добре помити, осушити, вирізати прожилки й порізати на середні кубики. Дрібно порізати цибулю. Моркву потерти на грубій тертці. Обсмажити печінку на пательні на вершковому маслі разом із цибулею та морквою. Печінку не потрібно сильно засмажувати, краще додати в пательню трошечки води і потушкувати її під покришкою разом із сіллю, перцем і лавровим листом. Коли печінка охолоне, два рази перемолоти її разом з овочами та вершковим маслом на м’ясорубці (або бленд ері) до отримання однорідної маси. Перекласти паштет у скляну банку, накрити й тримати в холодильнику. Дуже смачно подавати паштет із грінками до курячого бульйону або просто намастити канапку.

Про інші види паштетів (печених і не тільки) читайте тут.

Печінковий торт з волоськими горіхами

500 г телячої або яловичої печінки, 2 яйця, 150 г борошна, 50 мл молока, 2 цибулини, 2 морквини, 250 г майонезу, 100 г волоських горіхів, 200 мл соняшникової олії, 1 чайна ложка соди, пучок петрушки або кропу, сіль, чорний мелений перець – за смаком.

Печінку моркву та цибулю перемолоти на м’ясорубці, додати борошно, яйця, соду, молоко, посолити й поперчити. Суміш добре перемішати й смажити на пательні млинці. Горіхи посікти й змішати з майонезом. Кожен корж змастити майонезом з горіхами й складати один на інший. Зверху торт прикрасити посіченою зеленню петрушки або кропу. Поставити на ніч у холодильник. Перед подачею порізати на порційні шматки.

Торт з курячої печінки

500 г курячої печінки, 2 яйця, 3 столові ложки борошна, 1 цибулина, 1 морквина, 1 зубчик часнику, 4-5 гілочок кропу, 120 г сметани, 30 г вершкового масла, 2-3 столові ложки олії, сіль, чорний мелений перець – за смаком.

Курячу печінку помити, обсушити й перемолоти на м’ясорубці. Додати яйця, борошно, перець, сіль і добре перемішати. На розігрітій пательні посмажити печінкові млинці.

Моркву натерти на грубій тертці, цибулю дрібно порізати. Потушкувати цибулю на вершковому маслі 3-5 хвилин, додати моркву й тушкувати до золотистого кольору. Коли засмажка підстигне, додати подрібнений часник, зелень, сметану, сіль і перемішати.

Змастити кожен млинець начинкою, скласти один на інший, зверху торт прикрасити зеленню. Щоб печінковий торт був смачнішим, дати йому настоятися 3-4 години.

«Наполеон» печінковий

1 упаковка коржів для торта «Наполеон» (4 штуки), 300 г твердого сиру, 100 г грибів сухих або 350 г свіжих, 2 цибулини, зелень кропу або петрушки, 400 г курячої печінки, 1 маленька упаковка майонезу, сіль, чорний мелений перець і улюблені спеції – за смаком, олія для смаження.

Печінку зварити до готовності у воді з сіллю та спеціями, остудити й перемолоти два рази на м’ясорубці, додати 3-4 столові ложки майонезу, перемішати.

Гриби зварити, також перемолоти на м’ясорубці. Подрібнену цибулю трошки підсмажити на олії, додати подрібнені гриби, посолити, поперчити, додати інші спеції за смаком і смажити 2-3 хвилини, періодично помішуючи, остудити. Додати 2-4 столові ложки майонезу, перемішати.

Сир натерти на середній тертці, додати подрібнену зелень і майонез, перемішати.

Перший корж намастити печінковим кремом, другий – грибним, третій – сирним. Скласти коржі один на другий. Залишити торт на кілька годин, щоб настоявся.

Верх торта можна прикрасити за своїм бажанням. Приміром, помастити печінковим кремом, прикрасити маслинами, зеленню й кусочками червоного перцю. Замість печінкового крему можна використати сирний або просто майонез, але слід врахувати, що будь-який з цих кремів, у тому числі майонез, швидко втрачають зовнішній вигляд, тому прикрашати торт варто перед подачею на стіл.

Суп з печінковими галушками

300 г курячої печінки, 2 морквини, 1 корінь петрушки, 1 цибулина, 1 кольрабі, склянка зеленого горошку (мороженого чи консервованого), 50 г вершкового масла, 1 яйце, 1 столова ложка манки, зелень петрушки або кропу, сіль, чорний мелений перець – за смаком.

Моркву, кольрабі й петрушку нарізати кубиками й спасерувати на вершковому маслі. Потім овочі покласти в киплячу воду й варити до напівготовності. Курячу печінку очистити від плівок, жовчних протоків, перемолоти на м’ясорубці. До перемеленої печінки додати манку, сире яйце, дрібно посічену зелень петрушки або кропу, посолити, поперчити й добре вимішати. Залишити на 10-15 хвилин, щоб манна крупа набухла. У киплячий суп чайною ложкою, змоченою у воді, опускати невеличкі галушки й варити 15-20 хвилин. Наприкінці варіння додати горошок і зелень петрушки.

Смажена печінка по-французьки

700 г печінки (курячої, телячої), 200 г печериць, 150 г борошна, 1 чайна ложка меленої паприки, 6 столових ложок соняшникової олії, 2 столові ложки вершкового масла, 1 велика цибулина, 1 зубчик часнику, 4 столові ложки оливкової олії, 3/4 склянки білого сухого вина, пів чайної ложки насіння кропу або фенхеля, 1 великий помідор.

Борошно змішати з меленою паприкою. Печінку помити, обсушити паперовим рушником і обваляти в суміші борошна з паприкою. Розігріти в ринці на середньому вогні 3 столові ложки соняшникової олії і 1 столову ложку вершкового масла. Підсмажити нарізані гриби протягом 1 хвилини, потім вийняти їх з ринки шумівкою. Це потрібно, щоб грибний сік з маслом залишилися.

Знову поставити ринку на вогонь, додати олію і вершкове масло. Цибулю дрібно нашаткувати й підсмажити. Додати подрібнений часник. Обсмажити на середньому вогні протягом 2 хвилин. Перекласти їх в іншу посудину за допомогою шумівки.

Розігріти в ринці 4 столові ложки оливкової олії, покласти туди печінку. Смажити 8-10 хвилин, періодично помішуючи, до золотисто-коричневого кольору. Перекласти печінку в інший посуд і поставити в тепле місце. Помідор ошпарити, зняти шкірку, м’якоть нарізати кубиками. Влити в ринку вино, додати насіння кропу. Варити на слабкому вогні 4-5 хвилин. Додати нарізаний помідор, тушкувати 2-3 хвилини. Покласти назад у ринку обсмажені гриби, цибулю і курячу печінку. Перемішати. Посолити, поперчити. Подавати страву гарячою.

Печінка, запечена з яблуками в духовці

700 г курячої печінки, 2 цибулини, 2 кисло-солодких яблука, 80 г борошна, 3 столові ложки олії, сіль, мелений коріандр, суміш мелених перців – усе за смаком.

Курячу печінку помити й обсушити. Цибулю нарізати великими кусками. Яблука почистити від серцевини й нарізати невеликими шматочками. Борошно змішати із сіллю і спеціями.

Цибулю обсмажити у розігрітій олії до золотистого кольору 5-7 хвилин. Вийняти цибулю з пательні і в тій же олії обсмажити яблука, щоб вони трохи зм’якли.

Перекласти яблука в ринку. Печінку обваляти в борошні й обсмажити до півготовності з усіх боків, приблизно 5 хвилин.

Викласти печінку поверх яблук, зверху – обсмажену цибулю. Поставити ринку з печінкою в розігріту до 200 градусів духовку й запікати без кришки приблизно 15-20 хвилин.

Котлети з печінки

500 г телячої або яловичої печінки, 1 цибулина, 1 яйце, 2 столові ложки борошна, 1 чайна ложка вершків, сіль, спеції, приправи, зелень – за смаком.

Печінку помити, почистити від плівки й жовчних протоків, нарізати на невеликі шматки. Печінку і цибулю перемолоти на м’ясорубці, додати яйце, вершки, посолити й поперчити і добре вимішати масу до однорідної консистенції. Додати в масу борошно і ще раз добре вимішати: борошно робить печінкові котлети особливо пухкими.

Набирати столовою ложкою фарш і класти на пательню в розігріту олію. Смажити котлети на середньому вогні, підливаючи по мірі необхідності олію – печінка не має залишитися сирою. Кожен бік котлети обсмажувати протягом трьох хвилин.

Готові котлети скласти в невелику каструлю і влити в неї 50 г окропу. Накрити каструльку кришкою і поставити на дуже малий вогонь на п’ять хвилин. Котлети за цей час добре пропаряться і стануть ще пухкішими.

Налисники з печінковою начинкою

Тісто: 0,5 л молока, 3 яйця, 200 г борошна, 1 ст. ложка цукру, 1 ст. ложка олії, 1 ст. ложка вершкового масла., щіпка солі.

Начинка: 500 г курячої печінки, 3 яйця, 2 цибулини, сіль і перець – за смаком.

Спочатку робимо тісто. З’єднати яйця, сіль, цукор, просіяне борошно і трохи молока і ретельно перемішати або збити міксером до однорідної маси. Потім потроху додавати молоко, постійно помішуючи тісто, щоб не було грудок. Наприкінці додати олію, щоб у процесі смаження млинці не приставали до пательні. Тісто для млинців має бути, як сметана, але не дуже рідким і без грудочок.

Готуємо начинку. Цибулю дрібно нарізати, обсмажити в олії до золотистого кольору. Додати до неї помиту й обсушену печінку, тушкувати до готовності. Готову печінку з цибулею перемолоти на м’ясорубці.

Яйця зварити на твердо, натерти на тертці й додати до печінки, посолити й поперчити.

У центр налисника покласти 2-3 столові ложки печінкової начинки й загорнути млинець. Готові налисники обсмажити в олії до золотистого кольору.

Картопляна запіканка з печінкою

350 г готового картопляного пюре, 600 г курячої печінки, 2 помідори, 2 цибулини, 1 яєчний жовток, 30 г вершкового масла, 50 г твердого сиру, олія, пучок свіжої зелені, сіль і перець – до смаку, сметана.

Курячу печінку помити, очистити від жилок і нарізати шматочками. Подрібнену цибулю обсмажити на олії до прозорості, потім додати курячу печінку і смажити ще 2-3 хвилини. Помідори ошпарити, зняти шкірочку, нарізати кубиками й додати до печінки. Поперчити, посолити й тушкувати 5 хвилин на середньому вогні.

Форму для запікання змастити вершковим маслом, можна застелити папером для випікання. Викласти половину картопляного пюре, потім начинку з печінки, накрити решту пюре й добре розрівняти. Запіканку змастити жовтком, посипати тертим сиром і запікати в духовці за температури 180-190 градусів приблизно 20-25 хвилин. Готову запіканку порізати на порції й подавати зі свіжою зеленню та сметаною.

Картопляні зрази з печінкою

300 г телячої або яловичої печінки, 500 г картоплі, 1 цибулина, 1 морква, 1 яйце, 2 столові ложки борошна, 30 г вершкового масла, 3 столові ложки олії, сіль, чорний мелений перець – за смаком.

Помиту й очищену від прожилок і плівок печінку нарізати невеликими шматками, цибулю подрібнити. Моркву потерти на грубій тертці. Спасерувати цибулю в олії, додати моркву й обсмажити 10 хвилин. Потім додати печінку, посолити, поперчити й тушкувати під кришкою на середньому вогні 15 хвилин. Вважати, щоб печінку не пересмажити. Охолоджену печінку з овочами перемолоти на м’ясорубці.

Картоплю зварити, злити воду й приготувати пюре. Додати масло, яйце, сіль, половину борошна і замісити тісто. Набирати картопляне тісто невеликими порціями й розкачувати на долоні або на блюдці на корж. На кожен корж класти начинку, заліплювати краї, сформувати кульку і приплюснути її. Обваляти зрази в борошні і смажити в розігрітій олії з обох боків до золотистої скоринки. Подавати картопляні зрази з овочами і зеленню або грибним соусом чи сметаною.

Печінкові оладки з грибним соусом

400 г курячої печінки, 1 яйце, 2 цибулини, 2 зубки часнику, 1 морква, 200 г печериць, 2 столові ложки олії, 2 столові ложки сметани, 4 столові ложки борошна, сіль, чорний мелений перець – за смаком.

Курячу печінку перемолоти на м’ясорубці разом із часником та однією цибулиною. Додати до печінкового фаршу яйце, борошно, сіль, мелений перець і перемішати. Викладати тісто ложкою невеликими порціями на пательню з розігрітою олією. Обсмажувати печінкові оладки з обох боків до золотистого кольору по 3 хвилини.

Другу цибулину подрібнити. Моркву натерти на грубій тертці. Гриби дрібно порізати. Потушкувати цибулю на олії 5 хвилин, додати моркву й смажити ще 3 хвилини. Потім додати нарізані гриби, посолити, поперчити й тушкувати, поки не випарується рідина. Наприкінці додати сметану, перемішати, накрити кришкою, зменшити вогонь і потушкувати ще кілька хвилин.

Готові печінкові оладки подавати з грибним соусом.

Смачного!