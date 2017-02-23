Біля Нового Яричева незаконно скидали відходи від забою птиці

Відходи вивозили на несанкціоноване звалище

На території Кам’янка-Бузького району держінспектори з охорони навколишнього природного середовища Львівської області виявили факт незаконного вивезення відходів виробництва від забою птиці – нутрощів, пір’я, крові. Як виявили за результатами здійснення державного нагляду 22 лютого, з вантажного автомобіля-самоскида марки КАМАЗ-5511 вивантажили 10 кубометрів відходів на територію, де розташоване несанкціоноване сміттєзвалище біля смт. Новий Яричів Кам’янка-Бузького району. Про це повідомляють на сайті Держекоінспекції Львівщини.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу для з вчиненого правопорушення та відбору пояснень.

Матеріали перевірки скерували у правоохоронні органи для відповідного реагування.

Нагадаємо, під час проведення рейдової перевірки держінспектори з Держуправління охорони навколишнього природного середовища у Львівській області 21 лютого виявили в с. Добряни Стрийського р-ну 12 незаконно зрізаних дерев.