У суботу на Личакові пом’януть загиблих в АТО та Героїв Небесної сотні

Цієї суботи, 25 лютого, об 11:00 на полі почесних поховань №76 Личаківського кладовища відбудеться поминальна молитва за загиблими Героями АТО та Небесної сотні

Молитву очолять військові душпастирі Гарнізонного храму свв. апп. Петра і Павла ЛА УГКЦ. Про це повідомляє сайт Капеланство.info.

Також, о 09:00 у Гарнізонному храмі відслужать Божественну Літургію за померлих і панахиду.

Нагадаємо, з благословення владики Ігоря, Архиєпископа і Митрополита Львівського УГКЦ, останньої суботи місяця об 11.00 на Личаківському кладовищі, на місці поховання Героїв АТО та Небесної сотні, капелани Гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла служать панахиду.

Усіх мешканців міста Львова запрошують якнайчисельніше долучитися до спільної молитви та своєю присутністю вшанувати пам’ять наших Героїв. Вічна їм пам’ять!