ЗМІ Львівщини транслюватимуть екуменічну молитву за мир в Україні

Враховуючи складну ситуацію на сході України та шукаючи можливостей зміни її на краще, громадські активісти Львівщини виступили з ініціативою трансляції у ЗМІ екуменічної молитви за мир і спокій в Україні одночасно всіма можливими теле- та радіокомпаніями. Ініціативу підтримали голова Львівської ОДА та голова Львівської обласної ради.

Відтак учора, 21 лютого, в департаменті з питань культури, національностей та релігій облдержадміністрації відбулася зустріч духовенства різних релігійних конфесій і представників телерадіокомпаній з нагоди узгодження питання трансляції ЗМІ екуменічної молитви за мир і спокій в Україні одночасно всіма можливими теле- та радіокомпаніями.

У зустрічі взяли участь духовенство різних релігійних конфесій і представники телерадіокомпаній, зокрема директор Філії ПАТ «НСТУ «Львівська регіональна дирекція» Михайло Хвойницький і директор телеканалу «Перший Західний» Ольга Цап. Під час зустрічі було узгоджено тексти молитов, які звучатимуть в ефірі, та час виходу.

За підсумками обговорення вирішено зробити перший крок – уже 24 лютого відбудеться запис молитов у студії звукозапису. Планують, що молитви транслюватимуть на всіх регіональних телеканалах одночасно.