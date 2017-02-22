Залізнична швидкісна компанія привітала 12-мільйонного пасажира (фото)

А п’ятеро авторів найкращих привітань з ювілеєм Української залізничної швидкісної компанії отримали подарункові сертифікати на безкоштовні поїздки

Cьогодні на Центральному залізничному вокзалі в Києві зустріли 12-мільйонного пасажира швидкісних поїздів і вручили подарункові сертифікати на безкоштовні поїздки п’ятьом авторам найцікавіших привітань із п’ятиріччям Української залізничної швидкісної компанії.

12-мільйонним пасажиром стала пані Лідія, яка прибула швидкісним поїздом №733 Красноармійськ (Покровськ) – Київ. Вона, як і автори найкращих привітань, зможе скористатися до кінця цього року безкоштовною поїздкою на двох у вагоні 1 класу швидкісного поїзда в будь-якому напрямку.

Найцікавіші привітання компанії надіслали Ярослав Драб, Володимир Чахоян, Анастасія Носатова, Ольга Магдич та Ростислав Васьковський. Зокрема, Ростислав подякував за комфортні салони, ввічливий персонал, перевірку наявності квитка не на вході до вагону, а зчитування зі смартфону, швидкість подорожі. «Дякую за орієнтованість на клієнтів. Саме про таку залізницю я мріяв з дитинства», – сказав він.

Як зазначив перший заступник міністра інфраструктури Євген Кравцов, майже 4 млн із 12 млн пасажирів швидкісними поїздами перевезено торік, а в перспективах – збільшення кількості швидкісних поїздів, підготовка інфраструктури до більших швидкостей руху, впровадження нових напрямків.

За словами Ігоря Романківа, швидкісний рух в Україні буде розвиватися: «Триває будівництво комплексу технічної пасажирської станції «Дарниця», де щодня обслуговується 16 поїздів, цього року запланували придбати 4 швидкісних поїзди локомотивної тяги у п’ятивагонній комплектації, великий обсяг робіт виконуватиметься з підготовки інфраструктури».

Василь Ільчишин повідомив, що заповнюваність швидкісних поїздів уже сягає 90%, а з початку цього року перевезено понад 700 тисяч пасажирів.

Нагадаємо, наразі територією України курсує 16 пар швидкісних поїздів категорії Інтерсіті+ та Інтерсіті за 9 напрямками: Київ – Харків, Дарниця – Львів, Дарниця – Трускавець, Київ – Дніпропетровськ (м. Дніпро) – Красноармійськ (м. Покровськ), Київ – Запоріжжя, Київ – Костянтинівка, Київ – Кривий Ріг, Дарниця – Одеса та Київ – Перемишль (Польща). Для порівняння, у 2012 році курсувало 10 пар швидкісних поїздів за 4 напрямками: Київ – Харків, Київ – Львів, Київ – Донецьк та Київ – Дніпропетровськ.

До парку рухомого складу швидкісних поїздів входять 10 електропоїздів HRCS-2 виробництва компанії «Hyundai Rotem», два електропоїзди ЕКр-1 «Тарпан» та два міжрегіональні поїзди локомотивної тяги з 5 вагонів вітчизняного виробництва ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод», а також два двоповерхових поїзди чеського виробництва Skoda.