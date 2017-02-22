У Стрийському районі невідомі незаконно зрізали 12 дерев

Державі заподіяно шкода майже на 25 тисяч гривень

Під час проведення рейдової перевірки держінспектори з Держуправління охорони навколишнього природного середовища у Львівській області вчора, 21 лютого, виявили в с. Добряни Стрийського р-ну дерева, пошкоджені до ступеня припинення росту. Пошкоджено було 12 дерев: породи клен-явір – 8 дерев, породи в’яз шорсткий – 4 дерева. Розмір заподіяної державі шкоди становить 24 950 грн.

Аби встановити винуватих осіб і притягнути їх до адмінвідповідальності згідно з чинним законодавством, відповідні матеріали скерують у правоохоронні органи для відповідного реагування.