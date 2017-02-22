У перший день весни у Львові запрацює агропромислова виставка

Аграріїв запрошують відвідати X спеціалізовану виставку «АгроТехніка-2017»

У середу, 1 березня, в м. Львів на «Арені Львів» (вул. Стрийська, 199) розпочинає роботу X спеціалізована виставка «АгроТехніка-2017». Триватиме виставка упродовж трьох днів. Про це повідомили у департаменті агропромислового розвитку Львівської ОДА.

Експозицію виставки складатиме сільськогосподарська техніка, обладнання, комплектуючі, добрива, засоби захисту рослин, насіння польових та овочевих культур, сучасні технології і проекти у сільському господарстві. Всього у виставці візьмуть участь близько 90 підприємств із різних областей України та Польщі.

У рамках роботи заходу буде проведено семінари, презентації та практичні конференції з актуальних для сільськогосподарських виробників питань, зокрема конференція «Агропромисловий комплекс Львівщини. Результати та нові умови ведення бізнесу».

Аграріїв та всіх охочих запрошують узяти участь в заходах.

Вхід – вільний. Попередня реєстрація за тел.: 235-56-23.

З програмою заходу можна ознайомитися тут.