У Львові студентів запрошують на цикл лекцій успішних людей

Пілотний проект розпочинається вже 2 березня

Випускник Національного університету «Львівська політехніка»Андрій Федорчук з однодумцями на волонтерських засадах створили освітній проект для студентів. Це цикл відкритих лекцій успішних підприємців і професіоналів із різних галузей. Мета такого проекту – аби студенти набували не лише теоретичних знань, а й переймали практичний досвід успішних людей та компаній.

Пілотний проект стартує у Львові вже 2 березня. Початок – о 16:00, місце проведення – НУ «Львівська політехніка», вулиця Степана Бандери, 12.

Відкриті лекції циклу «Сила амбіцій: студентські роки – кращий час створювати своє» стануть натхненням і поштовхом для тих, хто має цікаві ідеї та захоплення і прагне перетворити їх на справу життя.

«Студентські роки, вочевидь – це найкращий час у житті, аби пробувати усе нове, експериментувати та реалізувати найсміливіші задуми. Як розгледіти «ту саму» ідею та перетворити її на успішний бізнес? Для відповіді на це питання ми запросили до Львівської політехніки молодих успішних підприємців – Миколу Ахтирського та Сергія Малецького. Кожен з них розповість власну історію та поділиться досвідом, що отримав в процесі роботи. Підприємці працюють в абсолютно різних сферах, проте їх об’єднує те, що обидва розпочинали власну справу ще за часів навчання в університеті», – пишуть організатори.

Кому буде цікаво:

– тим, хто має ідею і вагається зробити перший крок;

– тим, хто не має ідеї, але прагне її знайти;

– тим, хто сумнівається, що можна успішно поєднувати навчання та розвиток власної справи.

Лекція: «Бізнес, як марафон»

Микола Ахтирський – підприємець, співзасновник інтернет-магазину «Штуки», співорганізатор конференції TEDxKyiv, власник національного рекорду: «З Києва до Чорного моря на каяку за 16 днів».

Лекція: «Від квартирників до концертів європейських зірок»

Сергій Малецький – засновник концертної агенції H2D. Організатор концертів європейських зірок в Україні, серед яких: Benjamin Clementine, GusGus, Apparat, Moderat, Kwabs, Tom Odell та інші.

Вхід вільний