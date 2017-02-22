У Львові розкажуть про історію УГКЦ в другій половині ХХ століття

7 березня о 18.30 у міському центрі історії Наталя Шліхта прочитає лекцію на тему «Українська Греко-Католицька Церква: як вижити в (пост)радянській державі»

Подія відбудеться в рамках лекційно-дискусійної програми «Трансформації у Східній Європі: 27 років опісля». Вхід вільний.

Лекцію присвячено історії УГКЦ другої половини ХХ ст.: від її формальної ліквідації сталінським режимом під час так званого Львівського собору 1946 року до виходу з підпілля наприкінці 1980-х – початку 1990-х рр. Причин, чому радянське керівництво мало будь-що «остаточно вирішити уніатську проблему» щойно остаточно приєднавши Західну Україну, було декілька: неприйняття комуністами релігії, неприйняття російськими керівниками «уніатів» і «буржуазних українських націоналістів», страх тоталітарного режиму перед значним соціальним впливом Церкви і її зв’язками з Ватиканом. Опинившись у ситуації «вибору без вибору», українські греко-католики мали вижити, зберегти свою еклезіальну традицію, якимось чином зберегти «неіснуючу» церковну мережу, що дало їм змогу відновити власну Церкву, тільки-но тиск режиму ослаб.

Саме цей період у житті Церкви залишається найменш знаним, попри історіографічне зацікавлення і ширший публічний інтерес до радянської історії загалом і історії Церкви під комунізмом, зокрема. Якщо дивитися з перспективи «катакомбної» Церкви (що стала однією з альтернатив греко-католиків після 1946 року), – це була історія «Церкви мучеників», драматична і героїчна оповідь про духовний спротив тоталітарному режимові. Якщо дивитись з перспективи «возз`єднаної» громади (а переважна більшість греко-католиків після 1946 року формально стали православними), – це була зовсім інакша історія: менш героїчна, більш драматична і заплутана, не історія «стійких мучеників», а тих, хто вижив завдяки чисельним компромісам, пристосовуючись до ворожих обставин, і чию поведінку опоненти критикували як «колаборацію» з режимом.

Історія УГКЦ радянського періоду – це історія їх обох, як буде показано в лекції. Відновлення сучасної УГКЦ стало можливим в умовах горбачовської політики гласності і завдяки чисельним масовим акціям греко-католиків за легалізацію своєї Церкви наприкінці 1980-х рр. Так само, це стало можливим і завдяки тому, що інституційна церковна мережа була збережена (попри усі переслідування радянського періоду) – у формі «Церкви в Церкві», усередині РПЦ.

Наталя Шліхта – історик (PhD в галузі історії Центральноєвропейського університету, Будапешт, Угорщина), завідувачка кафедри історії Національного університету «Києво-Могилянська академія». Є дослідницею і авторкою чисельних розвідок з історії Церкви (передовсім, Православної і Греко-Католицької Церков) у ХХ ст., історії радянського суспільства. Серед її основних публікацій – монографія «Церква тих, хто вижив. Радянська Україна, друга половина 1940-х – початок 1970-х рр.» (2011) та університетський посібник «Історія радянського суспільства» (2010; 2015).