У Львові готують унікальний поетично-музичний проект до Шевченкових днів

9 і 10 березня у філармонії прозвучать пісні на вірші класиків – «Від Шевченка до Костенко»

У Шевченкові дні, 9 та 10 березня, на сцені Львівської філармонії відбудеться прем’єра унікального поетично-музичного проекту «Від Шевченка до Костенко». Співачка Оксана Муха в супроводі симфонічного оркестру та рок-групи виконуватиме пісні на вірші класиків української літератури, покладені на музику видатних композиторів і подані у несподіваних аранжуваннях. Початок концертів – о 19:00.

Стильне і сучасне звучання віршів Шевченка, Франка, Лесі Українки, Антонича, Чубая, Івасюка, Стельмаха, Ліни Костенко… У своїй новій концертній програмі «Від Шевченка до Костенко» співачка Оксана Муха презентує неокласичні, імпресіоністичні, блюз-рокові і навіть RnB-композиції. Готують і несподівані аранжування: так, для прикладу, вірш Івана Франка «Чому являєшся мені у сні» зазвучить у стилі RnB, а «Якби з ким сісти хліба з’їсти» Шевченка набуде блюзових барв. Блюз-рокове «прочитання» отримають «Листопад» Антонича та «Коли до губ твоїх…» Чубая – ще й у супроводі симфонічного оркестру.

Цей мистецький проект зародився із вірша Тараса Шевченка «Зоре моя вечірняя», який композитор Дмитро Кацал поклав на музику «Місячної сонати» Людвіга ван Бетховена. Згодом у репертуар проекту увійшли по-новому переосмислені твори на музику Лисенка, Людкевича, Фроляк, Миколи Кацала…

«Якби всі ці постаті опинилися в нашому часі – ось так всі разом, в один час та в одному місці, – вони, без сумніву, були б добрими друзями: збиралися б на каву і весело відзначали прем’єри один одного. І нам було б «… з ким сісти хліба з’їсти…» – розповідає співачка Оксана Муха. – З такою думкою ми і вирішили об’єднати усіх цих геніїв в одному мистецькому проекті».

«Ця програма – наш скромний вклад у національну ідею», – додає автор проекту «Від Шевченка до Костенко» Дмитро Кацал, головний диригент та директор Львівської державної академічної чоловічої хорової капели «Дударик».

Концерти Оксани Мухи «Від Шевченка до Костенко» відбудуться в супроводі Академічного симфонічного оркестру Львівської філармонії, а також «Шевченко Orchestra»: Юрій Романів (клавішні), Віталій Боднар (гітара), Тарас Яцишин (контрабас), Олексій Дольніков (ударні). Спеціальні гості: Олександр Божик – скрипка, Іванна Митроган – арфа, вокальний септет. Диригент – Володимир Сивохіп.

Ціна квитків на концертну програму Оксани Мухи «Від Шевченка до Костенко» 9 та 10 березня у Львівській філармонії – від 100 до 250 грн. Продаж квитків – на сайті gastroli.ua.