У Бродах відкрили жіночу консультацію європейського рівня (фото)

У місті Броди запрацювала повністю оновлена жіноча консультація

Урочисте відкриття відбулося сьогодні, 22 лютого.

«Жіноча консультація, направду, зроблена за європейськими стандартами. Створені всі умови, аби пацієнти почувалися комфортно. Висловлюю подяку ремонтній бригаді, яка всього-на-всього за півроку реконструювала занедбане приміщення до рівня медзакладу, який можна ставити в приклад», – зазначив голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин.

Роботи з реконструкції закладу розпочали в липні 2016 року. І вже у лютому 2017 року медзаклад здали в експлуатацію. У приміщенні провели капітальний ремонт, замінили систему опалення, енергопостачання, вікна, двері, перекриття. Досі це приміщення було занедбане і ніяк не використовувалося.

Роботи на об’єкті виконувала підрядна організація ТзОВ «ХоСаРо». Реконструкцію здійснено за кошти Фонду регіонального розвитку – 7 млн. 100 тис. грн., та за гроші обласного бюджету, з якого виділили ще потрібних 400 тис. грн.

«У нашій жіночій консультації створено необхідні умови праці. Медзаклад оснащений новим сучасним обладнання. Розраховуємо приймати понад 100 пацієнтів щодня», – повідомив завідувач жіночої консультації Микола Серватнюк.

Жіноча консультація розташована за адресою: м. Броди вул. Гончарська, 14а (ІІ поверх над аптекою).

Урочисте відкриття відбулося за участі голови Львівської обласної ради Олександра Ганущина, голови ЛОДА Олега Синютки, керівництва району, працівників консультації, громадськості.