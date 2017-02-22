Торік у ремонт доріг Радехівщини вклали понад 300 млн. грн.

Про це сьогодні, 22 лютого, під час свого публічного звіту перед громадою розповів голова Радехівської РДА Тарас Калита

За його словами, у 2016 році на ремонт доріг у Радехівському районі скерувавали 304,9 млн грн. Упродовж року відремонтували 52,8 км дороги державного значення Т-14-10 Червоноград – Броди на суму 260,1 млн. грн.

«Також відремонтовано 12,8 км дороги державного значення Львів – Луцьк на суму 39,1 млн грн, а в частині міста Радехів розпочали роботи з укладання бруківки», – зазначив Тарас Калита.

У 2016 році на ремонт доріг загального користування залучено 2 млн грн коштів інвесторів та 1,3 млн грн коштів органів місцевого самоврядування. На комунальні дороги району органами місцевого самоврядування використано власних коштів на суму 2,5 млн грн.

За кошти обласного бюджету, субвенції з державного бюджету та коштів органів місцевого самоврядування відремонтовано 6,9 км доріг. Це зокрема автодороги Радехів-Станин-Павлів (3 км), Радехів-Ганунин (1,5 км), Торки-Ордів (0,9 км), Рівне-Перемишляни-Підмонастирок (1,5км).

Голова РДА також зазначив, що у 2017 році планують завершити ремонтні роботи в м. Радехів (бруківка), провести ремонтні роботи доріг загального користування Радехів-Нивиці, Сокаль-Стоянів і Синьків-Стремільче та ремонт деяких доріг комунальної власності.