Шансів вижити після інфаркту стане більше

Торік на Львівщині інфаркт міокарда діагностували у 2304 пацієнтів. 503 хворих врятувати не вдалося



Цього року у хворих з гострим інфарктом міокарда має з’явитися більше шансів вибратися з лещат цієї грізної недуги: уряд виділив 150 млн грн саме на зниження смертності від інфарктів, за які місцеві бюджети мають закупити обладнання для проведення невідкладної ангіографії/стентування у гострих інфарктних станах.\

За даними МОЗ, за рівнем смертності від серцево-судинних захворювань Україна вже не один рік «лідирує» серед країн Європи. Щороку понад 40 тисяч українців страждають від інфаркту. Від інфаркту помирає 14% пацієнтів і 21% – з тих, хто потребував невідкладного стентування.

Нині, згідно з розрахунками Європейської спілки кардіологів, орієнтовна потреба для України у невідкладних стентуваннях для пацієнтів з гострим інфарктом міокарда становить 16 тисяч, а торік провели лише 6,8 тисячі. Цього року закуплять майже 11 тис. стентів, і кожен пацієнт, який потребує невідкладної ангіографії/ стентування, як запевняють, зможе отримати його безкоштовно.

Що маємо зараз на Львівщині?

Як розповіла «Львівській газеті» заступник головного лікаря Львівського обласного кардіологічного центру Тетяна Тарасова, торік у жителів області діагностували 2304 (без урахування хворих Львова) гострих інфарктів міокарда. Усі вони потребували стентування, а зробили його лише 370 хворим.

Чому так мало? Причини різні. Під час гострого інфаркту міокарда важливу роль відіграє час, а саме, коли пацієнта від виникнення перших симптомів доставили у лікарню. Якщо впродовж двох годин – це ідеально для порятунку, через 6 годин – також добре і максимум – 12 годин від початку виникнення симптомів. Саме у цей час стентування доцільне, воно може врятувати життя.

Наші ж хворі, як правило, терплять до останнього й лише, коли сили вже зовсім покидають, звертаються по медичну допомогу. Але втрачено дорогоцінний час, після якого повернути пацієнта до нормального життя вдається далеко не завжди.

Ще одна перепона, яка зупиняє пацієнтів: мовляв, за стенти треба платити, вони не з дешевих, а у хворих не завжди є гроші. За словами Тетяни Орестівни, всі стенти у кардіологічному центрі хворим з гострим інфарктом ставлять безкоштовно. «Сарафанне радіо», на щастя, спрацьовує добре, тож нині хворих з районних лікарень доставляють у кардіоцентр значно частіше, ніж це було раніше.

Тепер про ангіографи. Їх на Львівщині, відповідно до кількості населення, має бути щонайменше сім (один на 300 тис. населення). А є всього чотири: по одному у Львівському обласному кардіологічному центрі, Львівській обласній клінічній лікарні, Львівській міській лікарні швидкої медичної допомоги та у військовому госпіталі.

Ангіограф, який є у кардіологічному центрі, давно треба поміняти: йому вже 11 років (розрахований на вісім років експлуатації). Тож деталі виходять з ладу. 2015 року він не працював чотири місяці, торік – два місяці. А з 370 стентувань хворих з гострим інфарктом, 259 стентувань зроблено саме в кардіоцентрі.

Чи можна сподіватися, що зі створенням регіональної реперфузійної мережі, яку планує запровадити уряд і яка дозволить принципово змінити систему надання допомоги пацієнтам з гострим інфарктом міокарда, ситуація найближчим часом зміниться на краще?

Щороку рятуватимуть 3 тисячі життів

Ситуація зміниться, але не так швидко, як би нам цього хотілося.

Згідно з постановою Кабміну, за гроші, які виділено, закуповуватимуть ангіографи для багатопрофільних лікарень інтенсивного лікування ІІ рівня в межах створених госпітальних округів, щоб забезпечити двогодинний доїзд пацієнтів з інфарктом міокарда до цих закладів охорони здоров’я. Щоб було зрозуміліше – для районних лікарень. Але для закупівлі відповідного обладнання, створення центру, навчання спеціалістів тощо потрібний час, і це неможливо зробити за місяць-два. Звісно, чудово, що такі зміни відбудуться. Але як бути тим хворим, яких недуга підстереже вже нині? Поки реперфузійні центри формуватимуться, їх треба буде рятувати, робити стентування. Але на якій апаратурі?

Львівський обласний кардіологічний центр, скажімо, належить до ІІІ рівня, а в постанові уряду нічого не сказано, що медичні заклади такого рівня повинні бути забезпечені сучасними ангіографами першочергово. Тож виходить, що лікарні ІІ рівня будуть мати нове ангіографічне обладнання, а медичні заклади ІІІ рівня працюватимуть на старих, допотопних?

Можливо, під час процесу формування реперфузійних центрів це питання буде відрегульоване, й вищі спеціалізовані медичні заклади першими забезпечать найсучаснішим обладнанням. А там запрацюють реперфузійні центри на місцях (вони повинні функціонувати у режимі 24 години 7 днів на тиждень 365 днів на рік), і лікарям удасться врятувати значно більше хворих з інфарктом міокарда. За прогнозами, налагодження мережі таких центрів дозволить щороку врятувати 3 тисячі життів.