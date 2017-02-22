Прокуратура просить допомоги в розслідуванні обставин ДТП, в якій загинув голова сільради

Прокурор Львівської області вирішив передати з поліції кримінальне провадження за фактом смертельної ДТП для проведення подальшого розслідування до слідчого управління прокуратури області. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Львівської області.

Відповідне рішення ухвалено з урахуванням негативного резонансу в суспільстві навколо досудового розслідування за цим фактом. Ще однією причиною є той факт, що до вчинення цього кримінального правопорушення може бути причетний працівник правоохоронного органу.

Йдеться про ДТП, яка сталася 7 січня цього року на автодорозі Львів-Шегині в с. Твіржа Мостиського району Львівської області. Тоді було здійснено наїзд на пішохода, яким виявився голова Твіржанської сільської ради, який внаслідок отриманих травм помер на місці пригоди. Водій, що здійснив наїзд на пішохода, втік з місця події.

Прокуратура звертається до очевидців, а також осіб, яким відомі будь-які обставини вказаної дорожньо-транспортної пригоди, з проханям звернутися до слідчого відділу прокуратури області. Адреса: м. Львів, вул. Городоцька, 16, телефон слідчого: 032-259-04-76.