Після «поцілунку» у Львові «Опеля» й «Мазди» 32-річний чоловік потрапив до лікарні (ФОТО)

ДТП трапилася у Львові сьогодні вранці

Сьогодні, 22 лютого, близько 10.00 на перехресті вулиць Окружна – Кульпарківська сталося зіткнення участі автомобіля «Мазда» під керуванням 31-річного львів’янина та автомобіля «Опель», за кермом якого перебував 23-річний мешканець міста Городок.

Унаслідок ДТП водія «Опеля» доставлено в одну з лікарень міста.

Правоохоронці встановлюють, хто з водіїв порушив правила проїзду перехрестя, вирішують питання про відкриття кримінального провадження. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

Фото: Патрульна поліція Львова, lv.npu.gov.ua