Мешканці сіл газом гріють… вулиці

У такий спосіб мешканці сіл області наганяють цифру на лічильнику до бажаного результату

Пост колеги-журналіста у Facebook про те, що селяни на Львівщині спеціально спалюють газ, бо бояться втратити на наступну зиму субсидії, просто шокував.

«Приїхав до знайомого в село. Бачу, попри тепло, на всю котушку горить газовий котел, – пише колега. – Питаю: «А чого ж ви дровами не палите? Можливість то є?» У відповідь чую: «Сказали в районі – не випалите норми під надані вам субсидії, більше субсидії на опалення не отримаєте!»

Дружина додала: «Та ми ще нічого, он знайомі в дальніх селах палять із повністю відкритими вікнами , щоб догнати цифру на лічильнику до бажаного результату! А що поробиш?»

Коментарі під цим постом свідчать, що так думають не лише мешканці цього села. Людей, які побоюються наступного опалювального сезону отримати менший розмір субсидій, якщо вони сповна не використають нинішні ліміти, ще доволі багато.

До редакції часто телефонують львів’яни й мешканці області, здебільшого літні люди, котрих також мучать такі побоювання. Вони кажуть, що колись дійсно було таке дике правило: менше випалив – менше отримав.

Зараз діють інші правила. Економія субсидій заохочується. Скажімо, люди, які мають альтернативні джерела тепла ( пічки, каміни) й для обігріву житла використовують не лише газ, а й дрова, не повністю використовують субсидію на газ і тоді можуть не сплачувати обов’язковий платіж. А це неабияка економія, якщо навіть обов’язковий платіж становить 500-600 грн.

Докладніше про те, коли можна не платити обов’язковий платіж, читайте за цим посиланням.

Міністерство соціальної політики зовсім недавно ще раз наголошувало: зекономлена субсидія не може ігноруватися і трактуватися як заборгованість. Якщо сім’я скористалася своїм законним правом і використала зекономлену в попередньому місяці субсидію у рахунок наступного комунального платежу, тобто скористалася так званою «переплатою» і не сплатила рахунок за опалення, водопостачання чи електроенергію, постачальники послуг не можуть трактувати це як заборгованість з оплати комунальних послуг, і це не є підставою для скасування допомоги.

Звідки ноги ростуть?

Більшість громадян зауважили, що розмір субсидії на газ цього сезону є дещо меншим, аніж був в опалювальний період 2015-2016 років. Це дійсно так. Але невикористані сповна субсидії тут ні до чого. Розмір субсидії цьогоріч зменшився через те, що зменшилася норма споживання газу. Якщо в минулий опалювальний період була норма 7 кубів газу на метр квадратний опалювальної площі, то цьогоріч – лише 5,5 куба.

У наступний опалювальний період, 2017-2018 років, розмір субсидії буде ще меншим, але це, знову ж таки, не залежатиме від того, використали ви субсидії повністю чи ні. Розмір субсидії зменшиться з двох причин.

Перша. Зросла мінімальна зарплата до 3200 грн. Отже, зріс дохід родини, а розмір субсидії залежить від доходів членів родини.

Друга. З 1 травня 2017 року діятимуть нові соціальні норми, які є дещо меншими, ніж зараз. У наступний опалювальний період при нарахуванні субсидії, скажімо, на газ буде використовуватися норма – 5 кубів на метр квадратний опалювальної площі, а не, 5,5 куба, як є нині.

Переглянуто і соціальні нормативи використання теплової енергії для централізованого опалення (теплопостачання) абонентам, житлові будинки яких обладнано будинковими та / або квартирними приладами обліку – з 0,0548 Гкал до 0,0431 Гкал на 1кв. метр опалюваної площі на місяць в опалювальний період; електричної енергії для індивідуального опалення – з 65 кВт·г до 51 кВт·г на 1 кв. метр опалювальної площі на місяць в опалювальний період.

Коментар для «Львівської газети»

Василь Гельбич,

начальник відділу житлових субсидій, соціальних виплат та допомог департаменту соціального захисту ЛОДА

Чутки про те, що коли цього опалювального сезону не використати повністю надані субсидії, наступного дадуть значно менші, ходять між тими мешканцями, які не мають доступу до Інтернету, не читають газет, не слухають радіо і не дивляться телебачення. Адже працівники Міністерства соціальної політики, департаменту соціального захисту населення ЛОДА стільки разів пояснювали порядок надання субсидій і спростовували ці міфи, що, здавалося б, інформацію вже донесли до кожного субсидіанта. Повторюю ще раз: зекономлені в одному місяці субсидії переходять у наступний, і їх можна буде використовувати до кінця опалювального періоду (на літній період зекономлені субсидії не переносять). Субсидії в наступному опалювальному сезоні (2017-2018 роках) зовсім не залежатимуть від того, використала людина субсидії сповна чи ні. Навпаки, зараз у Кабінеті Міністрів розглядають питання про те, як мотивувати людей економити субсидії. Одна з пропозицій – частину зекономлених субсидій людям повернути грошима. Але яке саме рішення ухвалить Кабмін, буде відомо лише у квітні.

Не вірю, що небилиці (не спалите – не отримаєте) людям сказали в районних управліннях соціального захисту. Якщо ж таке дійсно було, то прошу громадян повідомити про ці випадки за тел.: (032) 235-24-70.