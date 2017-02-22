Львівська опера має нового керівника

Сьогодні обрали нового гендиректора Львівського театру опери та балету ім. Соломії Крушельницької

Львівську оперу очолить Василь Вовкун, якого підтримали шестеро з дев’яти членів конкурсної комісії. Про це повідомляє ZAXID.NET із посиланням на членів конкурсної комісії.

Конкурент Вовкуна Олександр Драган набрав три голоси.

Нагадаємо, відповідно до рішення конкурсної комісії з проведення цього конкурсного відбору, у фінал вийшли двоє осіб – Василь Вовкун та Олександр Драган.

Василь Вовкун, який свого часу був міністром культури України, є художнім керівником Львівської опери. Тепер він суміщатиме обидві посади. Олександр Драган від 2009 року й до сьогодні є генеральним директором Хмельницької обласної філармонії.

Сьогодні відбулося друге засідання конкурсної комісії, під час якого не лише провели співбесіду з кандидатами, а й докладніше ознайомилися з їхніми проектами програм розвитку Львівського театру опери та балету на один і п’ять років.

Нагадаємо, спершу на посаду гендиректора претендували сім кандидатів.

Василь Вовкун народився 1957 року в с. Мацошин на Львівщині. Навчався у студії при Львівському академічному українському драматичному театрі ім. М.Заньковецької (актор). Був актором Вінницького українського музично-драматичного театру ім. М.Садовського. Закінчив акторський факультет Київського державного інституту театрального мистецтва ім. І.Карпенка-Карого.

Працював актором у Чернівецькому українському музично-драматичному театрі ім. О.Кобилянської, у Київському театрі-студії «Будьмо!». З 1994 року – головний режисер-постановник Українського державного центру культурних ініціатив Міністерства культури України, засновник та художній керівник режисерської майстерні «Мистецьке агентство «Арт Велес».

У 2006-2007 рр. – заступник голови Національної ради з питань культури й духовності при президентові України. У 2007-2010 рр. – міністр культури України. Є постановником понад 325 культурно-мистецьких подій.