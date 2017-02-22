Львівщина отримала 40,9 млн. грн. на виплату державних допомог

Львівська область отримала черговий транш субвенції з державного бюджету в сумі 40,9 млн. грн. на виплату державної допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу.

Про це повідомили у департаменті фінансів Львівської ОДА.

Від початку року Львівщина отримала субвенцію на цю мету в сумі 617,2 млн. грн., що більше порівняно з відповідним періодом минулого року на 91,4 млн. грн., або 17,4%.

За словами директора департаменту Олега Демківа, зазначені кошти в повному обсязі забезпечують виплату допомог одержувачам у лютому цього року.