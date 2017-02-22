Львів’янин Ivan NAVI став «Відкриттям року»

Ivan NAVI у концертному номері на премії YUNA2017 символічно показав становлення нової української музики

Номінант YUNA2017 в категорії «Відкриття року» Ivan NAVI на сцені музичної премії виконав свій хіт «Такі молоді». Артист представив яскравий номер у зелено-чорно-білих тонах. За задумом режисера Германа Ненова, сцена була залита зеленим світлом, а на екранах «виростали» фігури нової генерації українських музикантів. «Зелений» номер супроводжувався світловим шоу й танцювальною постановкою.

«Мені приємно бути одним з тих, хто створює хвилі в сучасній українській музиці, – ділиться враженнями від церемонії YUNA2017 Ivan NAVI. – Минулий рік був особливим: дуже багато артистів знайшли своє звучання, змогли донести свою творчість до слухачів. Особливо гордий був виступати на одній сцені з музикантами, яких я дуже поважаю за творчість і самобутність. Дякую музичним експертам та фанам, які підтримують та надихають».

Львів’янин Ivan NAVI став одним із небагатьох артистів, які в перших півроку після появи на сцені можуть записати у свій творчий актив сольний виступ на такій масштабній музичній церемонії як YUNA.