Гройсман проситиме Синютку допомогти Садовому вибрати нову ділянку для львівського сміття

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман прокоментував ситуацію зі львівським сміттям як таку, яка знову заходить у глухий кут

«Хотів би торкнутись знову теми львівського сміття. Здавалось, що шлях вирішення цієї проблеми нарешті намітився, але ситуація здається знову заходить в глухий кут», – зазначив Гройсман на своїй facebook-сторінці.

Він нагадав, що під час візиту до Львова запропонував львівському міському голові Андрієві Садовому вибрати ділянку, «на якій він готовий буде реалізувати проект нового сміттєпереробного комплексу. І таку ділянку пан Андрій вибрав. А минулого тижня створена розпорядженням пана Андрія науково-експертна група цю ж ділянку забракувала…»

Гройсман прокоментував, що «не ставлячи жодним чином під сумнів високий професійний рівень членів науково-експертної групи, хотів би зазначити, що ключовим для того, щоб оцінювати придатна ділянка чи ні, є очевидно питання, які технології поводження з ТПВ планується застосовувати». І додав, що новий полігон, безперечно, становитиме потенційну екологічну загрозу, якщо тут відбуватиметься просте складування сміття, як це було раніше на більшості українських сміттєзвалищ, зокрема й у Грибовичах.

«Проте є зовсім інші підходи. Свого часу мав можливість знайомитись, як ці проблеми вирішуються у Швейцарії. У місті Цюріху два сміттєпереробних комплекси, один з яких знаходиться практично в центрі міста (і був, до речі, побудований більше 100 років тому!), в декількох сотнях метрів від центрального вокзалу, а другий – поруч з багатолюдним житловим кварталом. І навіть запаху жодного не відчувається, коли ти знаходишся поруч! Коментарі тут зайві», – наголосив прем’єр.

«Усе ж, враховуючи ситуацію, яка складається, і виходячи з того, що проблему потрібно нарешті вирішити, я уже звернувся до голови ОДА Олега Синютки з проханням допомогти пану Андрію вибрати іншу ділянку, а його самого я б просив пришвидшити свої дії і якнайшвидше перейти до реального вирішення проблеми», – резюмував Гройсман.