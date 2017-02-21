Завтра у Львові буде вітряно і слизько

Синоптики попереджають про пориви вітру до 22 м/с та ожеледицю

За інформацією Львівського регіонального центру з гідрометеорології, завтра, 22 лютого, вранці та вдень у Львові очікуються пориви південно-західного, вітру 17 – 22 м/с. Уночі та вранці на дорогах – ожеледиця. Також часом невеликий дощ, уночі з мокрим снігом. Температура повітря вночі 0-2° тепла, вдень – 5-7° тепла.

23 лютого очікуються вночі помірні, вдень місцями невеликі опади, переважно у вигляді дощу. Вночі та вранці на дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 7 – 12 м/с, пориви 15 – 20 м/с. Температура повітря вночі 0 – 5° тепла, вдень 6 – 11° тепла.

24 лютого прогнозується місцями невеликий дощ. Вночі та вранці на дорогах ожеледиця. Вітер західний, 9 – 14 м/с, місцями пориви 15 – 20 м/с. Температура повітря вночі 1 – 6° тепла, вдень 6 – 11° тепла.