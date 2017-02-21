Відомі виконавці адаптовують гімн ОУН для українського війська

Відомі українські виконавці Олег Скрипка, Фагот, Тарас Компаніченко, Тарас Чубай, Фома, Сашко Положинський узялися адаптувати до сучасних умов гімн ОУН-УПА «Зродились ми великої години». Про це «Львівська газета» дізналася з facebook-сторінки Олега Михайлюти (Фагота), вокаліста гурту «Танок на Майдані Конго».

Як зрозуміло з відео розміщеного на сторінці, за таку роботу відомі виконавці взялися не просто у власне задоволення, а на замовлення Генштабу Збройних сил України. Наразі не відомо, коли побачить світ остаточна версія твору. Проте, з огляду на «зірковий склад» і ентузіазм тих, хто над ним працює, невдовзі українська армія може отримати новий хіт.

Тарас Компаніченко – активіст українського культурного опору в пострадянські часи. Кобзар, бандурист і лірник, лідер гурту «Хорея Козацька». Заслужений артист України.

Олег Скрипка – український музикант-мультиінструменталіст, вокаліст, композитор, лідер гурту «Воплі Відоплясова»

Олег Михайлюта, відомий як Фагот – український репер, разом із Фоззі є лідером-вокалістом хіп-хоп гурту ТНМК.

Тарас Чубай – львівський автор-виконавець, рок-музикант і композитор. Заслужений артист України. Лідер гурту «Плач Єремії».

Сергій Фоменко (творче прізвисько «Фома» – фронтмен і лід-вокаліст українського фолк-рок-гурту «Мандри».

Олександр Положинський – лідер українського гурту Тартак, створеного 1996 року, проекту Був’є, співак і шоумен.

Марш українських націоналістів – пісня, створена на слова Олеся Бабія та покладена на музику невідомим композитором. 1932-го затверджена Проводом Українських Націоналістів, керівним органом ОУН, як гімн організації.

Олесь Бабій народився 17 березня 1897 р. у селі Середня Калуського району Івано-Франківської області. Вищу освіту здобув у Празі в 1924-1929 рр. У 1922 р. разом з В. Бобинським, Р. Купчинським, Ю. Шкруляком організував групу поетів-символістів «Митуса». Брав активну участь в політичному і громадському житті, був учасником визвольних змагань, хорунжим УГА та співучасником пресової кватири Київської формації Січових Стрільців. У 1929 р. – учасник установчого конгресу ОУН, за що польський уряд засудив його на 4 роки ув’язнення. Йому належать поетичні збірки «Ненависть і любов” (1921), «Поезії» (1923), «Перехрестя» (1930), «За щастя оманою» (1930), «Пожнив’я» (1939), повість «Перші стежки» (1937), «Дві сестри» (1938), «Останні» (1938), а також дослідження про М. Шашкевича, Ю. Федьковича, М. Федюшку (монографія Миколи Федюшка-Євшан (1930), Б. Антонича, В. Шекспіра).

Твір, який згодом став гімном УПА, написав 1929 р. в Парижі.

Із 1930 р. жив у Словаччині, Холмі, Німеччині, СІЛА. В еміграції створив поеми «Жнива» (1946), «Повстанці» (1956), видав збірку поезій «Світ і людина» (1947), був співробітником «Літературно-наукового вісника».

Помер Олесь Бабій 2 березня 1975 р. у м. Чикаго (США).

Оригінальний текст гімну УПА

Зродились ми великої години,

З пожеж війни, із полум’я вогнів,

Плекав нас біль по втраті України,

Кормив нас гнів і злість на ворогів.

І ми йдемо у бою життєвому,

Тверді, міцні, незламні мов граніт,

Бо плач не дав свободи ще нікому,

А хто борець — той здобуває світ.

Не хочемо ні слави ні заплати.

Заплата нам — це радість в боротьбі!

Солодше нам у бою умирати,

Як жити в путах, мов німі раби.

Доволі нам руїни і незгоди,

Не сміє брат на брата йти у бій!

Під синьо-жовтим прапором свободи

З’єднаєм весь великий нарід свій.

Велику правду — для усіх єдину,

Наш гордий клич народові несе!

Вітчизні ти будь вірний до загину,

Нам Україна вище понад усе!

Веде нас в бій борців упавших слава.

Для нас закон найвищий — то наказ:

«Соборна Українська держава —

Вільна й міцна, від Сяну по Кавказ».